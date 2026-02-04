海委會攜國際智庫 將在台辦海事GENIE計畫工作坊

（中央社記者張已亷高雄4日電）海委會攜手橫須賀亞太研究理事會啟動「第3屆海事GENIE計畫」，此次工作坊移師台灣，報名至3月1日止。海委會主委管碧玲說，此計畫有助在國際上強化以台灣為主體的海洋敘事。

海洋委員會主委管碧玲表示，台灣位處印太戰略核心，擁有豐富海洋治理經驗與執法能量，透過與國際智庫「橫須賀亞太研究理事會（YCAPS）」的策略合作，不僅能輸出經驗，也讓這群未來國際領袖在職涯初期，就能深入認識台灣，成為了解台灣在維護區域和平、打擊海上犯罪及推動永續發展上的「知台派」。

海委會今天發布新聞稿說明，「第3屆海洋治理創新與教育賦能網絡計畫（3rd Maritime GENIE Cohort）」首度將旗艦實體工作坊移師台灣，即日起向全球招募12名海洋治理領域的青年領袖進行系列線上及實體培訓，詳細申請資訊與表格可參考YCAPS官方網站。

海委會指出，此次計畫採取「全球招募」策略，凡具備3年以上相關工作經驗的各國專業人士，皆可申請，另外，海委會鼓勵申請者提案能結合「台灣議題」，提出具實務可行性的政策創新建議，以解決國家、區域或全球性的海洋治理挑戰。

海委會表示，獲選的12名學員將於4月至10月，參與由國際級專家授課的線上研討會及導師輔導課程，並赴台灣參加旗艦型活動，進行為期3天的實務工作坊與實地參訪。計畫將全額資助學員來台的機票與食宿費用。

海委會提到，學員需在導師指導下，完成一份高品質「政策簡報」及短影音，相關成果將透過YCAPS及其國際合作網絡公開發表，提供各國政府與產學界參考，落實「智庫外交」。（編輯：李淑華）1150204