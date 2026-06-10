海委會攜手原民會、原文會復振南島航路 純人力挑戰跨越黑潮首航菲律賓巴丹島

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▲海洋委員會攜手原住民族委員會、財團法人原住民族委員會共同推動南島航路復振。

【記者 王雯玲／高雄 報導】一場深具歷史與文化復振意義的海洋重要時刻即將登場！由海洋委員會、原住民族委員會、財團法人原住民族文化事業基金會推動雅美（達悟）族拼板舟「Ovayan黃金友誼號」航向菲律賓巴丹島的歷史航路，啟航典禮於6月9日在蘭嶼龍門港舉行，現場為即將出發的勇士與大船祈福。

▲槳手扛起20人拼板舟「Ovayan黃金友誼號」祈福。

蘭嶼與菲律賓巴丹群島長期以來在語言、文化及海洋生活方式上具有深厚淵源，三百年前族人亦透過海上航行往返交流。本次歷史航路的復航，不僅重現雅美（達悟）族傳統航海智慧與歷史航路，更彰顯臺灣作為南島文化重要節點的歷史定位與海洋文化價值。

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此次航程以雅美（達悟）族20人大型拼板舟「Ovayan黃金友誼號」航向菲律賓巴丹島，總航程約96浬（約178公里）。航行期間將由60名槳手輪替接力，以傳統人力划行方式完成跨海挑戰，預計於6月15日正式啟航前往巴丹島，展現雅美（達悟）族累積超過300年深厚的造舟技術與傳統航海能力。

今日原住民族委員會與財團法人原住民族文化事業基金會於蘭嶼龍門港舉辦啟航典禮，現場由參與航行的槳手於港內操槳航行，並有椰油國小學童組成的小飛魚文化展演隊及漁人婦女長髮舞團演出，雖時有風雨但場面熱鬧，顯現船隊與族人對於本次航行的期待及興奮之情。

海委會表示，拼板舟不僅是雅美（達悟）族重要的文化象徵，更體現臺灣作為海洋國家的深厚海洋文化底蘊；透過實際航行重現歷史航路，傳承原住民舟船再造及航海文化技藝，也是海委會長期推動「復振航海文化力」政策的重要實踐。未來海委會將持續支持各地傳統造舟、航海技藝、祭儀文化及海洋知識的保存與實踐，讓海洋文化走入當代社會與生活，深化國人對海洋文化的認識與認同，並持續以臺灣為起點，拓展與太平洋文化圈及國際海洋文化交流的連結。（圖／原民會提供）