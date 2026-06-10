海委會攜手原民會、原文會復振南島航路 達悟族拼板舟「Ovayan黃金友誼號」純人力挑戰跨越黑潮首航菲律賓巴丹島
記者鍾和風/高雄報導
一場深具歷史與文化復振意義的海洋重要時刻即將登場！由海洋委員會、原住民族委員會、財團法人原住民族文化事業基金會推動雅美（達悟）族拼板舟「Ovayan黃金友誼號」航向菲律賓巴丹島的歷史航路，啟航典禮於6月9日在蘭嶼龍門港舉行，現場為即將出發的勇士與大船祈福。
槳手扛起20人拼板舟「Ovayan黃金友誼號」祈福。（圖／原民會提供）
蘭嶼與菲律賓巴丹群島長期以來在語言、文化及海洋生活方式上具有深厚淵源，三百年前族人亦透過海上航行往返交流。本次歷史航路的復航，不僅重現雅美（達悟）族傳統航海智慧與歷史航路，更彰顯臺灣作為南島文化重要節點的歷史定位與海洋文化價值。
此次航程以雅美（達悟）族20人大型拼板舟「Ovayan黃金友誼號」航向菲律賓巴丹島，總航程約96浬（約178公里）。航行期間將由60名槳手輪替接力，以傳統人力划行方式完成跨海挑戰，預計於6月15日正式啟航前往巴丹島，展現雅美（達悟）族累積超過300年深厚的造舟技術與傳統航海能力。
今日原住民族委員會與財團法人原住民族文化事業基金會於蘭嶼龍門港舉辦啟航典禮，現場由參與航行的槳手於港內操槳航行，並有椰油國小學童組成的小飛魚文化展演隊及漁人婦女長髮舞團演出，雖時有風雨但場面熱鬧，顯現船隊與族人對於本次航行的期待及興奮之情。
海委會表示，拼板舟不僅是雅美（達悟）族重要的文化象徵，更體現臺灣作為海洋國家的深厚海洋文化底蘊；透過實際航行重現歷史航路，傳承原住民舟船再造及航海文化技藝，也是海委會長期推動「復振航海文化力」政策的重要實踐。未來海委會將持續支持各地傳統造舟、航海技藝、祭儀文化及海洋知識的保存與實踐，讓海洋文化走入當代社會與生活，深化國人對海洋文化的認識與認同，並持續以臺灣為起點，拓展與太平洋文化圈及國際海洋文化交流的連結。
其他人也在看
極客灣踢爆手遊效能造假惹怒高層？中國祭新規連「秤重、測跑分」都違法
今年二月份，中國知名科技頻道「極客灣」踢爆中國許多手機廠商造假手遊效能表現，提供「評測版」手機給各大科技頻道送測的實測影片爆紅後突遭下架引起軒然大波，沒想到時隔幾個月後，中國國家網信辦與市場監管總局直接出台更嚴格的《網路測評活動規範》讓中國創作者直接傻眼：「連跑分測重量都不行了？」
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，
青棒》大溪雙王牌震撼旅外市場！林珺希加盟海盜 賴謙凡傳洋基搶人
美國職棒再傳台灣青棒好消息。匹茲堡海盜隊美國時間9日宣布，以小聯盟合約簽下桃園市大溪高中18歲投手林
早料鄭朝方選竹縣！黃國昌：藍白鐵三角守城
[NOWNEWS今日新聞]民進黨預計今（10）日正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，2026新竹選戰提前升溫。對此，民眾黨主席黃國昌受訪時坦言，鄭朝方將是強勁對手，藍白陣營都必須嚴陣以待，並主張由新竹...
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
現實版《神鬼交鋒》！加航機師「偽造執照」17年，累積執飛900架廣體客機航班
好萊塢經典電影《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）的荒誕情節，在國際民航界又一次真實上演。加拿大警方9日在記者會上宣布，他們在6月初已經尋線逮捕一名加拿大航空（Air Canada）退休機師，經調查發現此人涉嫌在長達17年職業生涯中，使用一張「偽造」機師執照，在未曾通過升等考核的情況下，瞞天過海地非法駕駛商用載客飛機，等同將數以萬計乘客的生......
韓國「風之孫」李政厚連續17場敲安！超越秋信守紀錄瞄準打擊王寶座
體育中心／季芸報導效力舊金山巨人的南韓「風之孫」李政厚，日前傷癒歸隊後手感發燙，在10日對戰國民的比賽中敲單場繳出雙安，近期連續17場敲安改寫韓籍選手最多安打場次紀錄，目前僅次大聯盟打擊王馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez），在排行榜排名第2。
鄭麗文演講細節曝！他點評：高自信、缺內容
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近期訪問美國，行程涵蓋多場智庫與閉門會談，其中僅一場在紐約曼哈頓的公開活動對外開放。參與現場的「USTaiwanWatch：美國台灣觀測站」成員指出，鄭麗文在...
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
鄭朝方哽咽了！綠竹縣長提名會「持一物」 親曝背後感人故事
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨備戰2026年九合一選舉，確定徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，這也是鄭朝方在2018年後，第二次挑戰縣長大位，將對決國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩；鄭朝方今（10）日在民進黨提名記者會上亮相，並由身兼總統的黨主席賴清德親繫競選背帶，由於他被目擊過程中，一度從口袋拿出念珠，也受到媒體關心。對此，鄭朝方也親自說出背後一段故事，甚至在現場哽咽，相關畫面也隨之曝光。
日本職棒》孫易磊本季首度先發登板 挑戰旅日生涯一軍首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，將於台灣時間6月11日下午5時迎來本季一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。這不僅是他本季首場先發，也被外界期待能在旅日第3年拿下生涯一軍首勝。橫濱方面則推出王牌左投東克樹應戰。
新莊中正路「天空垃圾山」隨時崩落 市府罰4次仍未改善
新北市新莊中正路1處公寓頂樓堆滿垃圾，引發居民與路人安全隱憂，有民眾將這驚人畫面分享到網路，也引發網友討論，據傳該處已經由新北市政府開罰至少4次，但物主仍未改善。
高金素梅遭求刑！國台辦聲援嗆「搞綠色恐怖」 陸委會反擊：別為特定人士護航
7連霸立委高金素梅驚爆涉詐助理費、浮報詐領公益補助款與藉由人頭違法輸入中國製快篩試劑等3大案，台北地檢署8日偵查終結，對高金素梅等26人提起公訴，求處有期徒刑12年6月以上之刑，國台辦今（10）日發聲聲援高金素梅，對此，陸委會反擊，「不要為特定人士護航」。
發票中4000別急著領！苦主差點慘噴10萬 國稅局示警
發票中4000別急著領！苦主差點慘噴10萬 國稅局示警
MLB》鄧愷威4局7失分寫本季最慘役 橫掃球狀況差越投越急
旅美太空人隊投手鄧愷威今天（台北時間10日）客場先發出戰洛杉磯天使，投出本季最差一役。開局兩局守備與
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
高雄綠營鐵板鬆動？ 柯志恩「3特質」緊咬賴瑞隆
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導2026高雄市長選舉由國民黨柯志恩對上代表民進黨的賴瑞隆。對於傳統政治版圖被視為民進黨優勢區域的高雄市長選戰，柯志恩陣...
鄭文燦子弟兵涉關說！詹江村曝黃世杰重用他
[NOWNEWS今日新聞]民進黨桃園市議員張肇良前年才因違建關說案遭羈押、遭檢方求處10年徒刑，如今又被查出涉嫌收受業者賄款，護航農地上的違法倉庫，向市府農業局前科長關說以逃避拆除，桃園地檢署發動搜索...
國旅卡被酸偽福利！公務員連署廢除 限制與爭議一次看
近日有公務員在「公共政策網路參與平台」發起提案，建請全面廢除發行多年的國民旅遊卡（國旅卡）制度，並恢復將無法休假的「不休假加班費」，以現金方式全額發放。截至今（10）日下午6時，已累積4405人附議，若在41天內達到5000人門檻，主管機…