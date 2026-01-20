海委會攜手國合會及美國智庫 提供加勒比海友邦氣候韌性應對

記者鍾和風/高雄報導

海洋委員會積極融入國際氣候治理體系，自2022年起展開與加勒比海地區國家之合作，推動氣候及海洋風險脆弱性評估倡議，今(2026)年啟動新階段計畫，將與聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts and Nevis）及貝里斯（Belize）等友邦合作，協助強化氣候韌性應對作為。海委會主委管碧玲表示，這是台灣作為海洋國家的國際責任，要為全球海洋的永續未來，累積真正有用的解方。

聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts and Nevis）目前正遭受因氣候變遷導致的極端風暴、沿海風險增加與海岸脆弱性加劇等災害威脅。(圖／美國史汀生中心)

為協助友邦因應氣候變遷對沿岸與海洋環境的衝擊，海洋委員會自2022年起攜手臺灣國合會與美國史汀生中心，推動氣候及海洋風險脆弱性評估倡議，並以加勒比海地區為重點，協助聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯等國面對極端氣候挑戰。2026年啟動「從風險到韌性」新階段計畫，係展現臺灣深化國際合作、強化海洋治理與氣候韌性的決心與成果。

跨海聯手，守護共同的藍色星球。海委會、國合會與美國史汀生中心啟動 CORVI 專案，結合數據與專業，為友邦打造對抗氣候變遷的堅強後盾。(圖／海洋委員會提供)

今(2026)年三方啟動新一階段合作計畫「從風險到韌性：加勒比地區的適應機會（From Risk to Resilience: Opportunities for Adaptation in the Caribbean）」，聚焦在政策落實追蹤、氣候基金申請、加勒比海地區CORVI夥伴交流網絡建立及成果發表。美國智庫史汀生中心表示，史汀生中心亦肯定臺灣積極投入跨洋、跨領域的治理行動，透過分享臺美長期在海洋治理上的合作經驗，並於國際場合發表具體成果，充分展現雙方多年合作所累積的實質成效。

海委會表示，一場颱風、一波暴潮，影響的不只是濱海城市或聚落，也牽動島嶼國家的經濟安全。對許多太平洋島嶼國家與沿海城市來說，氣候變遷帶來的挑戰，不僅已是每天都要面對的生活現實，更是國家存續的迫切危機。臺灣作為海洋國家，十分清楚「提早看懂風險、才能做對選擇」的重要性，協助太平洋與加勒比海友邦更是一份責任。

海洋委員會管碧玲主委多次強調，臺灣積極融入國際氣候治理體系的決心，通過與各國合作及交流，強化沿海社區與城市的氣候韌性，提升海洋相關策略的國際能見度與實務影響力。面對氣候變遷這項沒有國界的挑戰，國際合作不是選項，而是必要。臺灣將持續以務實、科學與合作為基礎，攜手理念相近的夥伴，為友邦、也為全球海洋的永續未來，累積真正有用的解方。