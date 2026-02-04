海委會攜手YCAPS「第3屆海事 GENIE 計畫」招募全球海洋治理青年領袖

【記者 王雯玲／高雄 報導】海洋委員會與知名國際智庫「橫須賀亞太研究理事會（YCAPS）」正式宣布啟動「第3屆海洋治理創新與教育賦能網絡計畫」（3rd Maritime GENIE Cohort）。本屆計畫首度將旗艦實體工作坊移師臺灣，即日起向全球招募 12 名海洋治理領域的青年領袖進行一系列線上及實體培訓，報名至 3月1日 截止。

海洋委員會主任委員管碧玲表示，透過此計畫，有助在國際上強化以台灣為主體的海洋敘事。 她指出，台灣位處印太戰略核心，擁有豐富的海洋治理經驗與執法能量，透過與國際智庫 YCAPS 的策略合作，我們不僅能將這些經驗輸出，更能讓這群未來的國際領袖在職涯初期就深入認識台灣，成為熟稔我國在維護區域和平、打擊海上犯罪及推動永續發展上的知台派關鍵角色。

有別於以往，本屆計畫採取「全球招募（Applicants of all nationalities）」策略，凡具備3年以上相關工作經驗之各國專業人士（含臺灣）皆可申請。海委會特別鼓勵申請者的提案能結合「臺灣議題」，提出具實務可行性的政策創新建議，以解決國家、區域甚或全球性的海洋治理挑戰。

獲選的 12 名學員將於今年 4月至10月 參與由國際級專家授課的線上研討會及導師輔導課程；並赴臺灣參加旗艦型活動，並進行為期三天的實務工作坊與實地參訪。計畫將全額資助學員來臺之機票與食宿費用。

學員需在導師指導下，完成一份高品質「政策簡報（Policy Brief）」及短影音，相關成果將透過 YCAPS 及其國際合作網絡公開發表，提供各國政府與產學界參考，落實真正的「智庫外交」。

「第3屆臺灣海事 GENIE 計畫」即日起開放報名，至2026年3月1日截止。詳細申請資訊與表格，請參考 YCAPS 官方網站公告。https://www.ycaps.org/blog/taiwan-maritime-genie （圖／記者王雯玲翻攝）