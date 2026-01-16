海委會政務副主委黃向文卸任 獲頒四項一等專業獎章表彰貢獻

【記者 王雯玲／高雄 報導】海洋委員會副主任委員黃向文即今（16）日卸任。海委會於上週五由主任委員管碧玲親自頒授最高榮譽，致贈「海洋、海巡、海育、海研」四項一等專業獎章，表彰黃向文副主委多年來對我國海洋治理與保育工作的卓越貢獻。

管碧玲主委在致詞中祝賀黃向文副主委卸任，並感謝其長期以來的專業付出。她細數黃向文自草創海洋保育署時，僅以三人團隊起步，逐步建立組織與制度，推動《海洋保育法》從無到有，深度參與我國海洋保育與治理體系建構，並盛讚黃向文是她任內最重要的專業夥伴。

黃向文歷任海洋保育署署長及海委會政務副主委，任期長達7年10個月。卸任、歸建學校教職前，管碧玲主委特別頒授海委會四大最高榮譽獎章，肯定她在海洋政策推動、保育制度建構、跨機關協調與海洋人才培育等多方面的傑出表現，對我國海洋治理發展具有深遠影響。

管碧玲主委指出，黃向文擁有橫跨動物學、漁業科學與海洋研究的完整學研背景，並曾任職臺北縣政府、漁業署等地方與中央機關，累積深厚的行政與學術歷練。海保署草創初期，黃向文擔任首任署長，帶領團隊一步步建立制度基礎，是國家海洋治理的重要推手。

管碧玲主委也分享一段往事，回憶她在擔任立委期間，對黃向文於質詢時始終理性平靜的專業表現印象深刻。接任海委會主委後，曾邀請黃向文擔任副主委，卻一度遭到婉拒，原因正是黃向文希望優先完成關鍵的海洋保育法制工作。管碧玲主委表示，這份對專業的堅持，正是她最為敬重之處。

黃向文副主委致詞時回顧，許多今日被視為理所當然的海洋保育成果，背後其實歷經長時間溝通與努力。她以白海豚保育為例，指出早年需走訪各地漁會、反覆說明理念，才能逐步凝聚共識，促成棲地保育與保護區制度的建立。她也勉勵同仁，無論推動重大政策或改善細微行政流程，都是改變的起點，應珍惜每個崗位，為海洋治理留下值得驕傲的足跡。

頒獎與歡送活動氣氛溫馨感人，管碧玲主委特別致贈琉璃紀念品《好時光》，象徵攜手完成的重要歷程。海委會、海巡署、海保署及國家海洋研究院全體同仁，也於海委會與海保署掛牌成立的歷史地點再次合影留念，為共同走過的歲月留下珍貴記錄，並祝福黃向文副主委返校任教後，持續為我國海洋治理與人才培育貢獻心力。（圖／海委會提供）