海委會海洋科技專案成果發表 展現研發能量

為展示政府與學研單位推動海洋科技合作，積極打造臺灣自主「海域安全意識能力」與「海域治理技術鏈」，海洋委員會於今(廿二)日在高雄展覽館三○五會議室舉辦「海洋科技專案成果發表會」，邀集歷年參與海洋科技專案的產官學研團隊齊聚一堂，共同呈現臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、污染治理、海洋保育技術與自主水面及水下載具技術等領域的最新研究成果；這次發表會吸引將近二百位科技研究者與應用單位出席，充分展現臺灣海洋科技研發能量。(見圖)

賴清德總統去年就職演說提出「競逐太空、探索海洋」，引領臺灣在海洋科技奔向未來的藍圖，為將「探索海洋」從「研究室」走向「海上任務」，海洋委員會推動「海洋科技專案」計畫，集結公私協力，推動智慧海洋科技；該計畫不僅是政策的實踐，更是深化科技應用、推動資料治理，並建構更穩固的海洋科技能量，讓臺灣從「科技島」走向「海洋島」，以科學與創新航向國家的新篇章。

劉國列主任秘書表示，海洋科技是國家治理的新基礎，也是國際競逐的新焦點，臺灣正站在這場全球浪潮的最前線；海洋委員會於二○二五年九月發布的《國家海洋政策白皮書》明確指出，要建構安全海洋、永續海洋、繁榮海洋，科技就是最重要的基礎。過去我們做技術，今天我們建能力，希望未來要形成一套永續運作的智慧海洋治理系統，這一切都意味著臺灣正準備好以更成熟的科技體系，迎向更複雜的海洋挑戰。

管碧玲主委自一一二年一月卅一日上任後，已迅速完成海洋產業發展條例、海洋污染防治法，及海岸巡防機關器械使用條例的立(修)法工作，尤其是海洋保育法在二○二四年七月十二日三讀通過，並以「三安、四海」向社會精準詮釋海洋委員會的國家使命及任務，大力提升海委會及所屬單位的社會能見度。同時善用在國會累積十七年深厚的影響力及溝通力，在立法院能獲得朝野不分黨派支持，使海委會的預算超大幅度增加，如今年從《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》中，爭取二百九十五億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫；在海洋科技資源配置上，更將持續加大力道，從一一三年補助經費一千四百萬元，一一四年已提升至七千五百萬元，並規劃在一一五年再提高至九千九百二十萬元。

海洋委員會「海洋科技專案計畫」推動以來，從各專家研究團隊的成果中，我們看見臺灣海洋科技力量的成長，也看見治理能力的躍升；海洋科技不只是參數、模型、平台或載具，它的使命是讓國人重新理解，「海洋不是邊界，而是我們共同的未來」。臺灣要成為真正的海洋國家，必須同時擁有科技的實力、治理的能力，以及認識海洋的知識力，今天的成果發表會，就是三者匯聚的最佳證明。

東京國際基督教大學教授史蒂芬‧納吉（Professor Stephen R. Nagy）博士在會中發表專題演講，深入探討「暗船技術」在打擊非法、未報告及未規範漁業（IUU Fishing）上的應用與未來發展；他指出，印太地區每年因非法漁撈造成高達二百四十億美元損失，暗船技術結合衛星監測與人工智慧，能有效偵測關閉定位系統的船隻，維護海洋資源與區域安全。納吉博士強調，臺灣在海洋科技與國際合作上具關鍵角色，應積極推動跨國夥伴合作關係，共同打造海洋安全架構。

回顧一一三及一一四年度海洋科技研究成果，展現出看見臺灣海洋科技力量的成長，也看見治理能力的躍升。無人水面及水下載具的自主作業能力逐步成熟；異質載具協同執行任務，強化跨平台監測能量；智慧避碰、精準導航與能源管理系統更加可靠；高解析度感測技術提升海域環境與目標辨識的精準度；污染治理與海廢減量；海洋生態保育復育等，這一連串技術成果，正在形塑臺灣自主的「海域安全意識能力」及「海域治理技術鏈」。

這次發表會匯集一一三、一一四年辦理「海洋科技專案計畫」的豐碩推動成果，邀請受補助及合作團隊規劃二十八場次成果發表，內容橫跨海洋生態保育與藍碳復育、海洋污染防治與環境監測、智慧無人載具與水聲監測、海事通訊及海洋物聯網等面向，促進臺灣海洋科技創新應用、海域安全監控與永續治理能量之提升，並透過跨領域對話與實務經驗交流，強化產官學研合作與技術整合，形塑我國更完整之海洋科技推動布局。

為深化國際交流並引入前瞻視角，這次發表會特別邀請橫須賀亞太研究理事會（Yokosuka Council on Asia-Pacific Studies）兩位學者來臺進行專題演講，聚焦海域安全意識（MDA）與區域合作下的科技部署；Dr. Stephen R. Nagy以「暗船」偵測為主軸，說明整合衛星SAR、AIS分析與人工智慧可提升即時監控與預警能力，並指出資料共享與系統互通是建構韌性監測網絡的關鍵；James Hartman則從海軍能力與海洋政策方向切入，分析東北亞在資訊協作與能力互補上的挑戰，並探討太空與商業監測、無人載具及資料處理等新世代技術，如何促進更有效率的區域海上合作。

在永續環境與生態保育方面，有團隊運用蚵殼等資源，研發友善工法與復育技術，守護澎湖與臺灣近海生態；在污染監測方面，從微塑膠、重金屬到油污偵測，結合感測浮標、模式分析與人工智慧辨識，讓看不見的威脅及早現形。另一方面，在海域安全與智慧科技方面，空中的無人機、海上的無人船與水下載具協同巡弋，再配合聲學監測、海事通訊與物聯網平臺，織起一張守護海洋安全的智慧網絡，展現我國海洋科技從研發走向實際應用的嶄新能量。

海洋科技是國家治理的新基礎，也是國際競逐的新焦點；各國皆以科技提升海洋治理韌性，「海洋科技」決定我們能否及早掌握海洋變化、因應風險、守護國家安全。未來，海洋委員會將持續支持跨域合作、深化科技應用、推動資料治理，並建構更穩固的海洋科技能量，以科學與創新航向「海洋科技國家」的新篇章。