海委會海洋科技專案成果發表 展現研發能量
為展示政府與學研單位推動海洋科技合作，積極打造臺灣自主「海域安全意識能力」與「海域治理技術鏈」，海洋委員會於今(廿二)日在高雄展覽館三○五會議室舉辦「海洋科技專案成果發表會」，邀集歷年參與海洋科技專案的產官學研團隊齊聚一堂，共同呈現臺灣在海域安全、智慧監測、感測技術、污染治理、海洋保育技術與自主水面及水下載具技術等領域的最新研究成果；這次發表會吸引將近二百位科技研究者與應用單位出席，充分展現臺灣海洋科技研發能量。(見圖)
賴清德總統去年就職演說提出「競逐太空、探索海洋」，引領臺灣在海洋科技奔向未來的藍圖，為將「探索海洋」從「研究室」走向「海上任務」，海洋委員會推動「海洋科技專案」計畫，集結公私協力，推動智慧海洋科技；該計畫不僅是政策的實踐，更是深化科技應用、推動資料治理，並建構更穩固的海洋科技能量，讓臺灣從「科技島」走向「海洋島」，以科學與創新航向國家的新篇章。
劉國列主任秘書表示，海洋科技是國家治理的新基礎，也是國際競逐的新焦點，臺灣正站在這場全球浪潮的最前線；海洋委員會於二○二五年九月發布的《國家海洋政策白皮書》明確指出，要建構安全海洋、永續海洋、繁榮海洋，科技就是最重要的基礎。過去我們做技術，今天我們建能力，希望未來要形成一套永續運作的智慧海洋治理系統，這一切都意味著臺灣正準備好以更成熟的科技體系，迎向更複雜的海洋挑戰。
管碧玲主委自一一二年一月卅一日上任後，已迅速完成海洋產業發展條例、海洋污染防治法，及海岸巡防機關器械使用條例的立(修)法工作，尤其是海洋保育法在二○二四年七月十二日三讀通過，並以「三安、四海」向社會精準詮釋海洋委員會的國家使命及任務，大力提升海委會及所屬單位的社會能見度。同時善用在國會累積十七年深厚的影響力及溝通力，在立法院能獲得朝野不分黨派支持，使海委會的預算超大幅度增加，如今年從《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》中，爭取二百九十五億餘元預算，強化海巡署造艦、情監偵、廳舍、碼頭建設等計畫；在海洋科技資源配置上，更將持續加大力道，從一一三年補助經費一千四百萬元，一一四年已提升至七千五百萬元，並規劃在一一五年再提高至九千九百二十萬元。
海洋委員會「海洋科技專案計畫」推動以來，從各專家研究團隊的成果中，我們看見臺灣海洋科技力量的成長，也看見治理能力的躍升；海洋科技不只是參數、模型、平台或載具，它的使命是讓國人重新理解，「海洋不是邊界，而是我們共同的未來」。臺灣要成為真正的海洋國家，必須同時擁有科技的實力、治理的能力，以及認識海洋的知識力，今天的成果發表會，就是三者匯聚的最佳證明。
東京國際基督教大學教授史蒂芬‧納吉（Professor Stephen R. Nagy）博士在會中發表專題演講，深入探討「暗船技術」在打擊非法、未報告及未規範漁業（IUU Fishing）上的應用與未來發展；他指出，印太地區每年因非法漁撈造成高達二百四十億美元損失，暗船技術結合衛星監測與人工智慧，能有效偵測關閉定位系統的船隻，維護海洋資源與區域安全。納吉博士強調，臺灣在海洋科技與國際合作上具關鍵角色，應積極推動跨國夥伴合作關係，共同打造海洋安全架構。
回顧一一三及一一四年度海洋科技研究成果，展現出看見臺灣海洋科技力量的成長，也看見治理能力的躍升。無人水面及水下載具的自主作業能力逐步成熟；異質載具協同執行任務，強化跨平台監測能量；智慧避碰、精準導航與能源管理系統更加可靠；高解析度感測技術提升海域環境與目標辨識的精準度；污染治理與海廢減量；海洋生態保育復育等，這一連串技術成果，正在形塑臺灣自主的「海域安全意識能力」及「海域治理技術鏈」。
這次發表會匯集一一三、一一四年辦理「海洋科技專案計畫」的豐碩推動成果，邀請受補助及合作團隊規劃二十八場次成果發表，內容橫跨海洋生態保育與藍碳復育、海洋污染防治與環境監測、智慧無人載具與水聲監測、海事通訊及海洋物聯網等面向，促進臺灣海洋科技創新應用、海域安全監控與永續治理能量之提升，並透過跨領域對話與實務經驗交流，強化產官學研合作與技術整合，形塑我國更完整之海洋科技推動布局。
為深化國際交流並引入前瞻視角，這次發表會特別邀請橫須賀亞太研究理事會（Yokosuka Council on Asia-Pacific Studies）兩位學者來臺進行專題演講，聚焦海域安全意識（MDA）與區域合作下的科技部署；Dr. Stephen R. Nagy以「暗船」偵測為主軸，說明整合衛星SAR、AIS分析與人工智慧可提升即時監控與預警能力，並指出資料共享與系統互通是建構韌性監測網絡的關鍵；James Hartman則從海軍能力與海洋政策方向切入，分析東北亞在資訊協作與能力互補上的挑戰，並探討太空與商業監測、無人載具及資料處理等新世代技術，如何促進更有效率的區域海上合作。
在永續環境與生態保育方面，有團隊運用蚵殼等資源，研發友善工法與復育技術，守護澎湖與臺灣近海生態；在污染監測方面，從微塑膠、重金屬到油污偵測，結合感測浮標、模式分析與人工智慧辨識，讓看不見的威脅及早現形。另一方面，在海域安全與智慧科技方面，空中的無人機、海上的無人船與水下載具協同巡弋，再配合聲學監測、海事通訊與物聯網平臺，織起一張守護海洋安全的智慧網絡，展現我國海洋科技從研發走向實際應用的嶄新能量。
海洋科技是國家治理的新基礎，也是國際競逐的新焦點；各國皆以科技提升海洋治理韌性，「海洋科技」決定我們能否及早掌握海洋變化、因應風險、守護國家安全。未來，海洋委員會將持續支持跨域合作、深化科技應用、推動資料治理，並建構更穩固的海洋科技能量，以科學與創新航向「海洋科技國家」的新篇章。
其他人也在看
全球純電動車銷量不如預期 油電混合真的是「更好選擇」嗎？
全球邁向零汙染排放車輛的轉型進度，遠比預期緩慢不少，也造成各國改善城市空氣污染的努力，面臨更多挑戰。當純電動車銷量大幅縮減之際，車廠為了生存和維持營運，選擇把重心重新放在混合動力（Hybrid）車款，一種結合傳統內燃機、電池與電動馬達的複合科技產物，冀望透過它、能滿足更多消費者需求。有趣的是，此一構想似乎已說服歐盟（EU），讓該組織決定放棄，原訂2035年實......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 6 小時前 ・ 5
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 84
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 252
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 20
福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了
福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 265
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了
中國女星趙露思曾因身體狀況而停工多時，後續又跟經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，但如今的趙露思不只憑藉戲劇《許我耀眼》逆襲翻身，還簽下新東家重新出發。不過昨（21日）趙露思出席頒獎典禮時，身上的禮服跟珠寶不搭也引起大眾討論，甚至傳出她的禮服在開場前「失蹤」等說法，對此，趙露思也回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 1 小時前 ・ 1
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 39
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 62
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 134
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 34
張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年 筆電存完整犯案計畫
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導捷運台北車站及中山誠品南西店近日爆發隨機攻擊案件，檢警從兇嫌張文留存在網路雲端的資料中，得知完整作案計畫。進一...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 32
學界挺「五老星憲法法庭」！連署名單被網起底「與大罷免重合」
憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，引發爭議。挺綠學界、法界為此發起連署力挺，甚至譴責缺席的大法官，反遭網友起底跟大罷免連署名單高度重疊，被網友酸爆「綠友友清單」、「五老星憲法法庭」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 90
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 295