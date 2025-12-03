海委會無障礙親海計畫推動有成 2年從469人次成長至逾2,500人次
在12月3日國際身心障礙者日到來之際，海洋委員會公布推動「無障礙親海活動」的最新成果。自113年起推動相關計畫後，參與人次從首年469人次大幅成長至114年突破2,500人次，顯示國人對安全、友善的親海環境需求日益升高。海委會強調，將持續以「平權、共融」為核心理念推動無障礙海洋行動，確保身心障礙者、銀髮族與學童都能安心走向海洋。
↑圖說：副總統蕭美琴及主委管碧玲與海洋無障礙服務團隊「海洋無礙鬥跤手」志工合影。（圖片來源：海洋委員會提供）
海委會指出，首年補助基隆、雲林、臺東及高雄四地政府辦理無障礙親海活動後，獲各界熱烈迴響。今年更擴大補助範圍，除了延續原有縣市，也納入9所學校社團及12個民間團體共同辦理活動，使體驗人次突破2,500人大關，展現計畫推廣的深度與需求。
為提升活動品質，今年8月國家海洋研究院完成首屆「海洋無障礙服務人員職能培訓」，共有27名學員取得資格，成為具備水域安全、特殊需求協助與指導能力的專業人才。海委會表示將持續培訓並擴充專業服務能量，打造更完善的親海環境。
↑圖說：民眾體驗輪椅龍舟版。（圖片來源：臺東縣政府提供）
在硬體建設方面，海委會與高雄市政府、彌陀漁會合作，於彌陀漁港海岸光廊建置全台首座無障礙入水輔助平台，改善過去使用臨時斜坡的不便。自115年起，海委會也將陸續推動為期四年的中長程改善計畫，預計設置8處常態型無障礙親海基地，並與中央、地方及民間共同提升海岸遊憩設施安全性與友善度。
副總統蕭美琴今年9月於新北福隆的「臺灣無障礙海洋日」活動中特別強調，親海是每位國民應享有的基本權益。歌手蕭煌奇也在活動及成果影片中呼應理念，表示「限制不能決定我們的世界，勇氣才可以」，獲得廣大迴響。
↑圖說：孩童海上魔毯玩耍（圖片來源：雲林縣政府計劃處提供）
海委會主委管碧玲表示，將持續整合政策、設施、人才與服務，讓每一位民眾都能安全、自在地擁抱海洋，逐步實現「全民親海」願景，打造更包容、更可近的海洋環境。
