即時中心／黃于庭報導

中國去年12月29日展開「正義使命-2025」圍台軍演，範圍涵蓋台海以及台灣北部、西南、東南、東海空域。不過，海委會主委管碧玲與多位海巡高層，31日晚間舉行餐敘，引發外界爭議。對此，海委會今（2）日發出4點聲明，對於社會觀感不佳深感歉意。

海委會表示，該會每週定期召開「主管會報」，另於每季（3、6、9、12月）舉辦擴大會務會報。於數週前即排定12月31日為海委會第27次擴大會務會報，且本次會議為副主委黃向文歸建、海巡署分署長陳泗川退伍前，最後一次參加擴大會務會報，因此安排惜別餐敘。

不過，12月29日中國突然發動軍演，依據發布軍演時間為12月29日早上宣布至12月30日下午6時，因此海委會內部商討後決議，31日擴大會務會報照常舉行；12月30日下午6時，中國船艦均陸續駛離，但未依常態宣布結束，因考量黃向文、陳泗川對海委會、海巡署貢獻卓著，為表感謝與惜別，因此決定惜別餐敘照常舉辦。

海委會強調，即使於餐敘時間、或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，執行救生救難、監控中國海上動向，斷無絲毫鬆懈；另對軍演時期按原訂規劃辦理惜別餐敘所造成之社會負面形象，深感歉意。

原文出處：快新聞／海委會致歉了！中共軍演甫結束餐敘惹議 「這理由」決定照常舉辦

