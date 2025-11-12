海委會表彰海洋守護者 17家企業獲獎

海洋委員會昨（十二）日舉辦首屆「企業海洋永續貢獻獎」頒獎典禮，公開表揚善盡企業社會責任、積極推動海洋永續的企業；這次共有十七家企業獲獎，展現臺灣企業在推動永續發展上的堅定力量與承諾。典禮由副總統蕭美琴親自頒獎，與得獎企業代表及現場貴賓共同見證榮耀時刻，象徵政府與企業攜手守護海洋的決心。

本屆獲獎的十七家企業，分別為中信金控、台達電子、台灣化學纖維、合庫商銀、兆豐商銀、台灣太古可口可樂、南山人壽、第一商銀、陽明海運、新光人壽、鴻海精密、寶雅國際、台灣橫�八景島、多羅滿海上娛樂、宏岳國際、和平工業區專用港、洄游吧；這些企業從不同領域出發，展現多元的海洋永續實踐成果，包含以金融引導友善海洋的產業、推動海廢循環經濟、維護海洋生物多樣性、推廣海洋教育與文化、研究與復育藍碳生態系、清除海洋廢棄物等，共同以行動守護海洋，並納入企業永續策略中。

副總統蕭美琴表示，獲獎的企業都是落實企業社會責任、推動海洋永續的最佳典範，無論是淨灘、淨海、海廢回收再利用、珊瑚或藍碳復育等具體作為，都以實際行動展現企業的社會責任與對海洋永續承諾，當中更有許多中小微型企業，在資源有限的情況下，仍堅持投入海洋永續行動，展現出企業的韌性與責任感，這是臺灣產業最珍貴的精神，未來國家也會積極推動海洋政策、海洋治理，並加強國際合作，整合各方力量，共同打造一個與海共生、與海共榮的國家。

海委會主委管碧玲指出，發展海洋ESG，正是臺灣企業積極願意對世界做出貢獻的一條新路徑，為了讓更多臺灣企業的力量開啟一條全新的「海洋ESG」之路，特別感謝金管會彭金隆主委與證交所林修銘董事長的大力支持，讓海洋保育的實踐正式納入「公司治理評鑑指標」，成為推動海洋ESG發展的重要里程碑；同時，為了讓企業不只是被規範，而是主動以榮譽與責任來推動海洋永續，海委會首度設立「企業海洋永續貢獻獎」，表揚在海洋保育領域走在最前線的企業，讓企業的努力可以被社會看見、被國家肯定。

海委會強調，再次向所有支持海洋永續的企業表達誠摯的謝意，每一份對海洋的努力與付出，都值得被看見與肯定，海委會未來將持續和企業、民間團體以及各界夥伴一起努力，推動各種海洋永續行動；「企業海洋永續貢獻獎」的推動，要讓更多企業將守護海洋視為永續發展的重要核心，使其成為企業文化的一部分，當企業行動與社會責任同行，海洋將更加潔淨，生態更加豐富。