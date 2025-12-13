海委會表揚模範及績優人員 管碧玲：「把平凡事做到不平凡」就是典範

記者鍾和風/高雄報導

為表彰優秀同仁與團隊的卓越貢獻，海洋委員會於昨(12)日舉辦「114年模範人員暨工作績優人員頒獎典禮」，由主委管碧玲親自主持。管碧玲頒授獎勵時肯定所有獲獎者，讚許她/他們是「把平凡的事做到不平凡」的最佳典範，是所有同仁的楷模。

表揚工作績優人員。(圖/海委會提供)

海委會表示，本次受表揚的模範人員共計13名、工作績優人員47名，今年首度將績優團隊獎項提升至5案，以肯定團隊在專案推動中的高度投入與卓越表現。管碧玲致詞時指出，獲獎不只是肯定，更是價值的展現；她強調，無論是政策縝密規劃、第一線海上執法風險、跨域保育整合，或是科研任務的精準實證，所有獲獎者都以行動詮釋「把平凡的事做到不平凡」，成為各機關同仁心中的典範，獲獎實至名歸。

管碧玲特別提及，今年海委會模範人員張忠龍副主委（兼海巡署署長）代表海委會參加行政院全國模範公務人員選拔，自眾多優秀公務人員中脫穎而出，獲得全國模範公務人員殊榮。張副主委率領海巡署全體同仁積極因應中國灰色地帶侵擾，推動「海空一體、精銳海巡」，導入科技輔勤機制，在救生救難、查緝走私、防杜非法入出國、驅離越界捕魚等任務上績效卓著，以具體行動展現海巡守護國家安全的堅定決心，深獲社會肯定。

管碧玲指出，海委會今年在全體夥伴共同努力下，於海洋事務推動方面成果亮眼：發布《2025國家海洋政策白皮書》作為國家海洋藍圖的重要基石；成功爭取行政院核定295億元韌性特別預算，強化海洋治理體系能量；完成海洋保育法16項子法發布施行，讓海洋保育工作正式邁向制度化；並通過《國家海洋科技營運中心設置條例》，開啟全海域基礎調查及船模實驗等關鍵技術的嶄新里程碑。這些成果是海委會、海巡署、海保署及國海院「四機關同心」的最佳展現，更證明海委會是一支堅強且值得信賴的海洋治理團隊。

管碧玲勉勵受獎者：「決策的重點，在於先決定核心價值。」她指出，決策若具備正當性且方向正確，成功自然在前方等待；政策必須能夠執行，才能真正發揮力量。好的政策應使更多人受惠，並搭配完整配套與說服策略。她期勉受獎者，無論身處主管、承辦或決策角色，都應深入基層實務，以「最大化受益者」為施政考量；也期許全體同仁以受獎者為標竿，持續精進專業、發揮熱忱，在有限資源下持續突破，共同為海洋事務創造榮耀與價值。

張忠龍副主任委員工作經驗分享。(圖/海委會提供)

本年度頒獎典禮特別安排張忠龍副主委以「年長與少年的貼心話」為題，分享其公務歷程與工作體悟。張忠龍表示，能獲選全國模範公務人員，是海委會全體工作夥伴共同努力的成果。公務之路不會一夕成名，卻能在多年後回首時，確認自己為社會帶來正向改變，他形容公務生涯是一場長途賽跑，關鍵不在於速度，而在於能否持續前行；每一項小任務都是重要舞台，對小事的態度，正是他人評價專業能力的依據。他勉勵同仁在面對壓力與挑戰時，勿忘初衷，兼顧同理心與原則，問心無愧、持續精進，也要照顧好自己，讓自己成為值得託付、值得信賴的人，在公務服務中找到自身價值，成為同事信任、民眾放心、家人驕傲的公務人員。

頒獎典禮在掌聲與祝福中畫下溫暖句點。海委會表示，每一位獲獎者的背後，都有無數日常的堅守與付出，也映照出全體同仁在各自崗位上默默承擔的責任與使命。海委會將持續打造支持同仁、重視專業的工作環境，與所屬機關攜手並肩，共同前行，讓每一份努力都被珍惜，每一分投入都成為國家海洋治理穩健向前的力量。