海委會軍演期間餐敘惹議 洪孟楷批：擋軍人加薪卻放任高官飲宴

國民黨立委洪孟楷質疑，海委會主委管碧玲於中共軍演期間仍舉行餐敘，未顧及前線官兵戒備壓力，要求相關官員負起政治責任。（圖／周志龍攝）

本刊《CTWANT》報導指出，海委會主委管碧玲於對岸圍台軍演期間，仍與多名官員舉行餐敘。期間幕僚曾提醒該時點具高度敏感性，但管碧玲仍選擇如期舉行，引發外界質疑。對此，國民黨立委洪孟楷今（2）日提出嚴正批評，不滿民進黨政府未將軍人加薪預算編入115年度總預算卻放任高官餐敘宴請，要求相關官員公開說明並負起政治責任。

談及餐敘時間點的高度敏感性，洪孟楷質疑，「到底是餐廳會跑，還是官員不能晚點吃？」他指出，前線官兵弟兄正在第一線進行監控與戒備，承擔國家安全風險，結果後方高階官員卻在高級餐廳餐敘。他痛批，這並非單純的行政疏失，而是顯示決策者完全沒有把基層官兵的辛苦放在心裡，這才是真正的傲慢。

廣告 廣告

海委會主委管碧玲（左）於對岸軍演期間參加惜別餐敘引發熱議，事後她承認造成負面觀感並表達抱歉。（圖／CTWANT攝影組）

他也質疑，若在餐敘期間發生突發狀況，或如賴清德總統過去所示警的情境，2027年台海威脅進一步升高時，這些正在吃飯的高官，究竟誰能即時指揮作戰、誰要負起責任？

洪孟楷強調，這起事件最嚴重的問題在於「時間不對、人物不對、行為更不對」。他並批評，民進黨政府一方面阻擋為基層軍人加薪，另一方面卻放任政府高官餐敘宴請，這正反映出政府對海巡與軍人弟兄的真實態度與作為。他呼籲行政院與總統都應明確表態，強調中華民國是2350萬人共同的國家，不能讓基層承擔風險，高層卻毫無警覺。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

AOA前成員珉娥元旦輕生獲救！痛揭童年遭暴力性侵、出道後長期霸凌

A-Lin跨年瘋唱「那魯7-ELEVEN」！官方爆笑回應 萬人敲碗改開門音樂

交往7年遲不結婚！「父親剛過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手