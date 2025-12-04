海委會「印尼海廢治理合作計畫—青年訪團」發布國際交流成果

▲海洋委員會114年印尼海廢治理合作計畫青年訪團成果發表會訪團青年及貴賓大合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】海洋委員會昨(3)日下午在高雄亞灣新創園舉行「印尼海廢治理合作計畫—青年訪團」成果發表會，來自自然環境資源基金會、寶島淨鄉團、荒野保護協會、海洋保育巡查員以及大專院校學生等共8位臺灣青年代表齊聚一堂，與多位海洋廢棄物治理領域專家共同分享跨國交流成果。這次活動以「海洋廢棄物的國際挑戰與公民行動」為主題，呈現台灣與印尼在海洋永續合作上的行動，也展現青年跨國參與為海洋議題帶來的社會影響力。

海洋委員會表示，這次青年訪團為「114年印尼海廢治理合作計畫」的重要行動，8位青年於11月3日至7日前往印尼雅加達參訪，包含永續發展、海洋產業、全球研究、環境行動組織等領域。行程聚焦三大主題：「環保組織及智庫交流」、「潛水員海廢清理計畫」與「永續海洋發展」，從在地治理到區域合作，深入了解印尼海廢問題與社區動員的發展軌跡。青年們亦向印尼組織分享自身的國際合作經驗，並討論未來可能的合作方向，為後續臺灣印尼跨國倡議奠定基礎。

管碧玲主任委員在致詞中指出，面對全球海廢挑戰，沒有任何一個國家能單獨解決，此次推動與印尼哈比比中心簽署的海廢治理合作備忘錄，如此嚴肅的議題，能有臺灣青年的加入，展現活力與創意，透過青年訪團實際走訪的故事與跨領域交流，促進更多青年、學界、NGO 與公部門投入國際合作與永續行動，為海洋環境帶來正向改變。

管主任委員強調，臺灣要走向國際，需要青年先走出去；世界要看見臺灣，就需要青年站上國際舞台，明年海洋委員會將帶領更多的青年走向國際，未來將持續推動跨國交流與青年培力計畫，讓更多青年能以國際視野投入海洋永續工作，成為臺灣與亞太區域海洋治理的關鍵力量。

在成果分享環節中，青年代表們深刻描述了此行的文化衝擊與感動。參與訪團的黃同學感性表示，過去在做環境倡議時，常覺得議題宏大、個人力量如杯水車薪，但此次參訪看見印尼當地有許多人願意為了環境「捲起袖子」努力，帶來了莫大的安心感，「當你知道世界上有人像你一樣想為地球做點什麼，又怎會不動容？這不僅讓我找到繼續前行的理由，更讓我們在往外看的同時，讓世界也看到台灣。」

楊同學則從實務角度分享，此次行程讓他深入了解印太區域合作的挑戰與需求，並有機會向國際夥伴介紹臺灣長期推動永續發展的經驗，這不僅體現了臺灣在海洋保育的專業，更凸顯對青年投入國際事務的支持，具體展現了「Taiwan can help, and Taiwan is helping」的精神。

此外，管主任委員於會中特別舉台東長濱藍鯨遭尼龍繩纏繞致死，以及近期台北港捕蟹船翻覆漁民遭漁網纏繞不幸罹難為例，沈痛指出海洋廢棄物已嚴重威脅海洋生物與人類生命安全，凸顯海廢治理跨國合作的急迫性與必要性。

發表會亦邀請澄洋環境顧問公司執行長顏寧分享國際環境趨勢與「臺灣海洋廢棄物治理行動方案」推動成果，與青年們的跨國觀察相互呼應。海委會指出，青年訪團展現臺灣青年在國際場域的溝通、協作與學習能力，也向世界傳達臺灣在草根行動、環境保育與國際發展上的決心。

海洋委員會將持續透過跨國合作、青年參與與政策連結，推動印太海洋治理往前邁進，為臺灣與區域海洋永續帶來更具體、長遠的正向影響。（圖／海委會提供）