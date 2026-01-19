海委會、海保署與海研院合署廳舍上樑 管碧玲：國家海洋韌性的行動中心

記者鍾和風/高雄報導

海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍今（19）日在高雄舉行上樑典禮，典禮由一早迎接赴美關稅談判代表團回國的行政院卓榮泰院長南下主持，管碧玲主委致詞時感謝卓院長及行政院對於國家海洋事務的重視與支持，讓國家海洋治理能力持續提升，也期盼海委會新建廳舍成為國家海洋韌性的行動中心。

海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍今（19）日在高雄舉行上樑典禮。(圖/鍾和風)

管碧玲主委致詞表示，感謝卓榮泰院長一早迎接赴美關稅談判代表團回國，旋即又南下高雄主持海洋委員會新建廳舍工程上樑典禮，充分展現行政院對於國家海洋事務的重視。行政院在113-114年度投入總計新臺幣918億元，包括強化海巡偵防與調查能量、佈建國家海氣象雷達、升級海洋基礎資料調查船、推動海巡體系轉型，以及投入防衛韌性預算、設立海洋污染防治基金、成立海洋科技營運行政法人等，可以說行政院對海洋事務的支持是全方位且系統性，讓國家海洋治理能力持續提升！

海洋委員會主委管碧玲：隨著合署辦公廳舍即將落成，海洋治理國力提升，國家海洋韌性的行動中心。(圖/鍾和風)

管碧玲亦感謝卓榮泰院長指引海洋安全、海洋科技、海洋永續長期的戰略方向，除了要求海洋委員會維持我方海域堅定執法權、確保航行安全及民生秩序、防止灰色地帶行動升高為衝突事件，也要在無人載具研發運用、海洋資源探索與研究等領域扮演重要角色，同時，更要兼顧海洋生物的維護，以發揮臺灣海洋國家優勢，落實海洋希望工程藍圖。

管碧玲進一步表示，隨著合署辦公廳舍即將落成，海洋委員會組織量能整合、制度與人才也逐步到位，未來將以海巡署為核心，打造從空中、水面到水下，立體守護國安、治安與人民平安的關鍵力量，也透過深化海洋治理、海洋探索與永續發展，讓國家在海洋事務的佈局，更成熟、更完整，也更有能力回應國內的需求與國際情勢的挑戰！

管碧玲也感性地說，今天是令人歡喜的好日子，談判團隊以鄭麗君副院長率領的部隊為前鋒，賴總統作為最高領導，以及卓院長領導整個行政院進行團隊作戰，成就我國關稅談判的豐碩成果，除了成為美國最重要的經濟戰略夥伴之一，也是全球第一個在232條款下取得最優條件的國家！感謝卓院長特別去迎接並把喜氣帶來高雄，讓今天的上樑典禮圓滿成功，海洋委員會持續推動海洋事務穩健向前，也期盼廳舍落成啟用後能成為強化國家海洋韌性的行動中心，讓國家更強、海域更安！