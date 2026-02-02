海委會「海廉傳誠」揭開新春廉政序幕

▲管碧玲領航，築起廉能防線。

【記者 王雯玲／高雄 報導】海委會於今(2)日舉辦新春年節(廉潔)宣導活動，由主委管碧玲率同副主委張忠龍、吳欣修、宋承恩，共同揮毫「海廉傳誠」春聯，期許新的一年春風吉祥，也宣示海委會及所屬全體貫徹廉潔的核心價值。

卓院長日前南下主持海委會合署辦公廳舍上樑典禮時強調，『海洋不僅是臺灣的資源，更是國家安全屏障，透過與世界先進技術的連結，海委會未來在海洋資源的探索與救援、海洋生態維護等方面，將扮演更重要的角色』，管碧玲表示，賴總統與卓院長都交付海委會全體重大的使命，我們更需要以高標準自我要求!

海委會打破傳統廉政宣導模式，特別邀請臺灣橋頭地方檢察署蔡杰承主任檢察官化身「說書人」，以首部專為海洋事務專業倫理編撰的《大海的後裔》防貪指引手冊發表會揭開序幕，蔡主任檢察官以活潑生動的互動式讀書會帶領同仁進行深度的腦力激盪，不僅提升了違法風險的辨識力，更建立起堅實的廉潔防火牆。

除了由管碧玲帶領所屬機關單位主管們齊力揮毫，寫下新春祈願，透過筆尖，傳達出「廉潔自律、守護海洋」的決心外，還特別邀請海巡退伍的謝國棟先生，攜手數名書法家揮毫「廉政標語」春聯贈予同仁，象徵廉潔文化傳承。謝國棟先生於89年至105年服役高雄海巡隊，他表示之前在海上執勤，對於海洋有深厚的情感，今日拿著毛筆回娘家，這每一撇一捺寫的都是對海委會最深的祝福。

海委會表示，透過「海廉傳誠」活動，將艱澀的廉政政令轉化為具備文化溫度的生活美學，同仁領取印有廉政行動承諾金句的春聯及文宣品，不僅是節慶裝飾，更是將廉潔理念傳遞、潛移默化入心，讓廉政宣導更貼近同仁的工作與生活，進而使誠信理念深植於組織文化之中。（圖／記者王雯玲翻攝）