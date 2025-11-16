海委會「海洋無障礙」計畫再進化 無障礙親海體驗活動

▲主委與在場貴賓大合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】海洋委員會與水中運動協會今（16）日上午於高雄彌陀漁港海岸光廊舉辦「勇敢逐浪、無礙前行」無障礙親海體驗活動，由海洋委員會管碧玲主任委員親自主持，並於全臺首座無障礙入水輔助平台進行遞槳啟航儀式，象徵海委會攜手身心障礙夥伴共同擁抱海洋、推動常態性無障礙海域遊憩場域的決心。

現場邀請到邱志偉立法委員、高雄市政府海洋局石慶豐局長、運動發展局侯尊堯局長、黃文益議員、黃秋媖議員、宋立彬議員、彌陀區陳景星區長、永安區黃瑞財區長、彌陀區漁會林子清總幹事、高雄市立高雄特殊教育學校陸奕身校長、中華民國水中運動協會劉文宏理事長、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會劉耀台理事長及呂嘉儀營運長、國立高雄科技大學丁國桓副教授及相關團體共襄盛舉，透過焦點啟航儀式，共同見證「海洋無障礙」計畫推動的重要里程碑。

記者會由高雄輪椅舞團帶來精彩表演，該舞團由「中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會」與「高雄市身障輪椅舞蹈協會」共同合作成立，以「舞出自信、舞出生命力」為核心精神，透過跨界合作展現身心障礙者力與美的舞蹈，讓每一次演出都成為身心共舞的感動時刻，舞團的信念「沒有不能跳的舞，只有不敢嘗試的心」，正呼應了海委會帶領身心障礙夥伴乘風破浪的決心。

首先由呂嘉儀營運長上台分享推動海洋無障礙的心路歷程，感謝海委會管主委對身心障礙朋友的關懷，率先推動親海平權政策，讓身障者的親海願望得以實現，並感謝海委會努力促成跨部會合作，讓身心障礙族群的真實需求能由上而下大力推動。接著由邱志偉委員感謝海委會針對海洋事務的不遺餘力，並承諾將積極爭取中央與地方的合作，最後由管碧玲主任委員上台分享過往擔任立法委員即為身心障礙族群爭取優惠電價、購置充足的復康巴士，並打破設籍限制，無須在戶籍地亦可享受福利。現在擔任海委會主委亦極力推動「海洋無障礙」計畫，讓身心障礙族群都能享受海洋之美，延續畢生志業。為此海洋委員會今（114）年持續補助4個地方政府、9個學校社團及12個民間團體辦理無障礙親海體驗活動，截至今日已帶領2500人次身障民眾親近海洋，並透過下水輔助設施、共融遊具、無障礙廁所、無障礙盥洗設備等項目改善場域，逐步打破空間的藩籬，落實海洋平權的理念，豐富國人的海洋生活。

管主委進一步宣示明年起將藉由「海洋無障礙」中、長程計畫，並積極透過跨部會合作，以4年8處場域為目標，逐步改善全國海域的無障礙基礎設施，為國人打造更安全、友善的海域遊憩空間，達成「全民親海」的目標，並期盼串聯政府、學校、社會團體與民間力量促成「親海無礙產業鏈」，為社會打造共榮互惠的良善循環。

海委會今年補助高雄市政府於彌陀漁港完成全國首座無障礙入水輔助平台，擺脫過往臨時性搭設的不便，不僅提升社會對身心障礙者平權的重視，也推動無障礙親海活動的常態化與多元化。海委會誠摯邀請全民一同走向海洋、擁抱海洋，感受臺灣四面環海的美麗與力量。（圖／記者王雯玲翻攝）