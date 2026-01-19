海委會、海育署、海研院辦公廳舍 上樑

海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍昨（十九）日在高雄舉行上樑典禮，典禮由一早迎接赴美關稅談判代表團回國的行政院卓榮泰院長南下主持，管碧玲主委致詞時感謝卓院長及行政院對於國家海洋事務的重視與支持，讓國家海洋治理能力持續提升，也期盼海委會新建廳舍成為國家海洋韌性的行動中心。

卓院長表示，臺灣四周環海，不僅位處世界最大陸地及最大海洋的連結處，臺灣海峽也是世界最繁忙的海運航道，南島語族更從臺灣通往印度洋與太平洋；過去葡萄牙人來到臺灣，以美麗之島稱讚臺灣是「福爾摩沙」，而臺灣從大航海時代以降，長達數百年的對外經濟活動，透過海洋展開與世界的連結。因此，海洋是臺灣的寶藏、臺灣的屏障，也是臺灣最重要的資源。

管碧玲主委說明，感謝卓榮泰院長一早迎接赴美關稅談判代表團回國，旋即又南下高雄主持海洋委員會新建廳舍工程上樑典禮，充分展現行政院對於國家海洋事務的重視；行政院在一一三-一一四年度投入總計新臺幣九百一十八億元，包括強化海巡偵防與調查能量、佈建國家海氣象雷達、升級海洋基礎資料調查船、推動海巡體系轉型，以及投入防衛韌性預算、設立海洋污染防治基金、成立海洋科技營運行政法人等，可以說行政院對海洋事務的支持是全方位且系統性，讓國家海洋治理能力持續提升！

管碧玲亦感謝卓榮泰院長指引海洋安全、海洋科技、海洋永續長期的戰略方向，除了要求海洋委員會維持我方海域堅定執法權、確保航行安全及民生秩序、防止灰色地帶行動升高為衝突事件，也要在無人載具研發運用、海洋資源探索與研究等領域扮演重要角色，同時，更要兼顧海洋生物的維護，以發揮臺灣海洋國家優勢，落實海洋希望工程藍圖。

管碧玲指出，隨著合署辦公廳舍即將落成，海洋委員會組織量能整合、制度與人才也逐步到位，未來將以海巡署為核心，打造從空中、水面到水下，立體守護國安、治安與人民平安的關鍵力量，也透過深化海洋治理、海洋探索與永續發展，讓國家在海洋事務的佈局，更成熟、更完整，也更有能力回應國內的需求與國際情勢的挑戰！

過去臺灣對於海洋事務的管理事權分散在二十二個機關，缺乏單一主責機關，為強化海洋政策的整體性，二○一八年在蔡英文前總統，以及賴清德總統擔任行政院長任內，設立「海洋委員會」，並將官署設立於臺灣最重要的海洋首都高雄市，不但與海洋更接近，更進一步實踐南北均衡，不再重北輕南。卓院長強調，海委會立足高雄，作為中央政府在南部的重要二級機關，帶動更多在地鄉親對海洋事務的投入，也讓更多地方團體關心海委會業務發展，形成公私協力重要的環節。