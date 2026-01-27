海委會114年交出漂亮成績單 管碧玲：國人支持讓海洋治理穩步向前

海洋委員會主委管碧玲27日率領海委會所屬機關主管，召開民國114年度施政成果記者會。（海委會提供）

海洋委員會主委管碧玲27日率領海委會所屬機關，召開民國114年度施政成果記者會；管碧玲表示海洋治理於過去一年達成「國安守護實質升級」、「治安平安全面提升」、「海洋保護走向制度」及「海洋治理穩健前行」四大突破，並發布新版國家海洋政策白皮書等十大施政成果，感謝國人的支持，讓各項海洋政策得以開展落實。

管碧玲首先提到在國安方面，海委會爭取285億元特別預算推動海巡大轉型，落實「海空一體、全時監控」，114年單年交船18艘；面對大陸兩次軍演及海警船併航驅離達805艘次，海巡同仁均秉持專業全天候應對，實質提升國安守護能量，治安與平安方面，去年成功查緝破萬公斤毒品，阻斷1.1億人次吸食機會，並在海難搜救中成功救助600人，展現救生救難不分國籍的精神。

制度化治理也是114年的重頭戲，海洋保育署推動《海洋保育法》全面施行，海洋污染防治基金正式啟動，海廢清除量達3641.6公噸，遠超原定目標。法制面則完成多項關鍵立法，包含成立國家海洋科技營運中心，管碧玲強調，政府對海洋預算的投資首次突破300億元，並透過改善基層待遇、設立海巡節，讓第一線同仁更有尊嚴地執行勤務。

管碧玲同時列舉十大重要成果，包含發布新版海洋政策白皮書、成立海洋保育審議會、推動海洋有效保育區（OECMs），以及透過GoOcean APP與智慧系統強化海洋遊憩安全。此外，海洋平權建構計畫讓身心障礙朋友也能共享海洋，科專計畫補助更由113年的1400萬元大幅提高至7145萬元。

管碧玲感性表示，國家海洋治理正在穩健向前，未來將持續投入智慧監偵、淨零藍碳及普及全民海洋素養等工作；她期許115年總預算能順利推動，讓海委會有足夠資源守護國家整體利益，並確保海洋生態的永續發展。

