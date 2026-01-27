海委會114年度施政 展現4大突破完成10大成果

記者孫建屏／高雄報導

海洋委員會今（27）日舉行114年施政成果記者會，主任委員管碧玲提出海洋治理領域共完成「國安守護實質升級」、「治安平安全面提升」、「海洋保護走向制度」、「海洋治理穩健前行」等4大突破，以及包含「國家海洋政策白皮書新版發布」、「海洋科技營運中心完成立法」、「海巡署第二波大轉型」等10大施政重要成果，並感謝國人的支持，讓海洋治理穩步向前。

管碧玲表示，海委會主責統合我國海洋事務與政策，114年持續履行「三安（國安、治安、平安）、四海（海洋保育、海污防治、海廢治理、海洋產業發展）」的施政方針，在所屬的海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院等全體同仁齊心協力下，國家海洋事務交出漂亮成績單。

在海洋治理4大突破中，有關「國安守護實質升級」方面，爭取285億特別預算推動海巡全面轉型，落實「海空一體、全時監控、全海域感知」，造艦計畫也穩定推進，114年單年交船18艘、累計116艘；另外應對中共2次軍演、併航驅離海警船805艘次，海巡也秉持專業全天候應對，在海纜安全、漁權守護、生命線防護，都有具體成績。

同時，114年政府投資海洋預算首次突破300億元，完成多項關鍵立法，也成立國家海洋科技營運中心，更為基層擴充人力、改善待遇、設立海巡節，讓第一線人員有尊嚴、有支持，也有未來。

至於在治安方面，查緝毒品、槍枝、走私、偷渡全面提升，成功阻止破萬公斤毒品流入社會；平安方面，則秉持救生救難不分國籍、不分晝夜的精神，成功救援600人，包含134外籍人士，並全力辦理風災、海難及醫療後送。

管碧玲也列出114年海洋委員會10大施政重要成果，包含國家海洋政策白皮書新版發布、海洋科技營運中心完成立法、海巡第二次大轉型推動、海洋污染防治基金啟動、海洋保育審議會成立、 海洋有效保育區（OECMs）推動、海洋遊憩安全保護、海洋平權建構、科專計畫補助提高和企業ESG貢獻獎頒發。

管碧玲在會中，並特別秀出海巡署過去1年偵測到40餘艘大陸科研船的航跡圖，強調必須藉由基礎調查船隊建立我國的海洋知識主權，推動長期、系統性的科學調查，落實精準治理與鞏固國際話語權。

最後，管碧玲並期望115年中央政府總預算能盡快審查，讓海委會有足夠資源推動智慧監偵、淨零藍碳、海洋無礙與普及全民海洋素養，讓我國海洋治理體系更臻完整，確保海洋生態永續發展，維護國家整體利益。

海洋委員會今日舉行114年施政成果記者會，主任委員管碧玲率所屬單位主管及同仁出席說明。（記者孫建屏攝）

海洋委員會主委管碧玲在記者會中秀出海巡署過去1年偵測到40餘艘大陸科研船的航跡圖，強調建立我國海洋知識主權的重要。（記者孫建屏攝）

記者會中說明海委會114年施政4大突破和10大施政成果。（記者孫建屏攝）