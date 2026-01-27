海委會114年施政成果發表 續落實智慧監偵、淨零藍碳、海洋無礙、海洋素養

【記者 王雯玲／高雄 報導】海委會主委管碧玲今（27）率領所屬機關 (構)召開114年施政成果記者會，現場提出了海洋治理領域計有「國安守護實質升級」、「治安平安全面提升」、「海洋保護走向制度」、「海洋治理穩健前行」等四大突破，以及十大施政重要成果，包含「國家海洋政策白皮書新版發布」、「海洋科技營運中心完成立法」、「海巡署第二波大轉型」等；除感謝國人的支持，讓海委會去年執行成果豐碩，管碧玲也期許海委會年年精進，持續開展及落實各項政策及目標。

管碧玲表示，海洋委員會主責統合我國海洋事務與政策，114年持續履行「三安(國安、治安、平安)、四海(海洋保育、海污防治、海廢治理、海洋產業發展)」的施政方針，在海委會與所屬的海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院，全體同仁齊心協力下，國家海洋事務交出漂亮成績單。

海洋治理四大突破

一、「國安守護實質升級」：

爭取285億特別預算推動海巡全面轉型，落實「海空一體、全時監控、全海域感知」，同時造艦計畫也穩定推進，114年單年交船18艘、累計116艘；另外應對中國2次軍演、併航驅離海警船805艘次，海巡也秉持專業全天候應對，在海纜安全、漁權守護、生命線防護，都有具體成績。

二、「治安平安全面提升」：

治安方面，查緝毒品、槍枝、走私、偷渡全面提升，成功阻止破萬公斤毒品流入社會，預估擋下1.1億人次吸食；平安方面，則秉持救生救難不分國籍、不分晝夜的精神，成功救援600人，包含134外籍人士，並全力辦理風災、海難及醫療後送。

三、「海洋保護走向制度」：

海洋保育署推動《海洋保育法》全面施行，海洋污染防治基金也正式啟動，海廢清除量達3,641.6公噸遠超年度目標1,500公噸，更成立了化學災害應處的國家隊，在保育、減廢、防污三軸並進，讓永續不只是理念，而是每天都在發生的行動。

四、「海洋治理穩健前行」：

114年政府投資海洋預算首次突破300億元，法制面完成多項關鍵立法，也成立國家海洋科技營運中心，更為基層擴充人力、改善待遇、設立海巡節，讓第一線人員有尊嚴、有支持，也有未來。

此外，管碧玲也列出114年海洋委員會十大施政重要成果：

一、國家海洋政策白皮書新版發布：建構我國海洋政策的根基，清楚界定臺灣要成為什麼樣的海洋國家，讓跨部會政策、預算與立法，都有一致的戰略方向。

二、海洋科技營運中心完成立法：藉由基礎調查船隊建立我國的海洋知識主權，推動長期、系統性的科學調查，落實精準治理與鞏固國際話語權。

三、海巡第二次大轉型推動：爭取285億特別預算，推動科技化、立體化、全天候的監控與海域感知，強化海巡能量，以應對灰色地帶威脅與區域情勢。

四、海洋污染防治基金啟動：佈局未來防治量能及落實污染執法，把污染視為可被管理的風險，而不是不可避免的意外，提升海洋環境治理韌性。

五、海洋保育審議會成立：推動海洋保育決策成為具備多元參與、專業審議的機制，回歸制度、專業與社會信任，讓保育不再是行政裁量，而是公共治理。

六、海洋有效保育區(OECMs)推動：透過劃設或認定具生態代表性、良好連結之「保護區」，將有效保護融入日常治理之中，以兼顧生物多樣性、生態完整性與永續利用。

七、海洋遊憩安全保護：透過GoOcean APP與智慧系統事前預警，以及海巡志工協勤、救生衣提供等事中處理，讓人民能安心接近海洋，讓海洋產業發展與安全並行。

八、海洋平權建構：藉由中長程計畫辦理一系列有關「海洋無障礙」的制度設計、活動規劃、人才培育與親海設施，讓海洋成為全民共享的公共空間。

九、科專計畫補助提高：發展產學合作來擴大海洋科學研究，由113年1,400萬提高至7,145萬，讓政策不只停留在制度層面，而能轉化為實際能力與解方。

十、企業ESG貢獻獎頒發：公開表揚善盡企業社會責任、積極推動海洋永續的企業，引導企業與市場力量投入海洋永續，讓公共目標轉化為全社會的行動。

管碧玲表示，感謝國人的信任與支持，讓海委會去年執行成果豐碩；國家的海洋治理正在穩健向前，一方面以堅定執法守護國安與民眾安全，另一方面以制度與科研厚植治理底盤，也期望115年中央政府總預算能儘快審查，讓海洋委員會有足夠資源推動智慧監偵、淨零藍碳、海洋無礙與普及全民海洋素養，讓我國海洋治理體系更臻完整，確保海洋生態永續發展，並維護國家整體利益。（圖／記者王雯玲攝）