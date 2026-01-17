海官校友忠義薪傳 錨鍊精神揚軍風

記者孫建屏／高雄報導

為增進校友情誼、凝聚向心，並表達對海軍、國軍的支持和關懷，海軍軍官學校校友會今（17）日舉辦《薪火相傳 錨鍊精神》餐聚活動，並邀請資淺年班學弟齊聚一堂，傳達校友「我們是一群弟兄」情感，藉此勉勵海軍現役同仁戮力戰訓本務工作，堅守崗位，共同承擔捍衛海疆任務，確保國家安全，發揮忠義軍風，體現「勇於迎接挑戰、勇於承擔責任」的使命感。

活動配合海軍官校校友會第一次會員大會的舉辦，同步在左營四海一家餐廳舉行，出席者包括最資深41年班校友以降，各年班均有校友主委或代表參加，並邀請現役、資淺年班等百餘位校友共襄盛舉，藉由餐敘的互動、交流，促進彼此情誼，傳承錨鍊精神。

「我們一直傳承著『錨鍊精神』，這是海軍官校成立以後，永遠不變的。」參與校友會活動不遺餘力的41年班校友尼那松表示，海軍官校自39年班起，廣招全國青年投入保家衛國的行列，以「航、輪兼習」及大學4年制學程培育海軍新一代軍官，校友會凝聚起海軍官校學長、學弟妹的情感，也維繫起海軍捍衛海疆的使命。

校友會會長龍李坤指出，海軍官校每一年班同學畢業後，都曾在暗夜惡水中馳騁巡弋，在驚濤駭浪裡靖海衛疆，校友們都為了國家安全、民眾的安危福祉而付出，至今每個月第一週的星期六，皆由相應年班校友在四海一家舉行升旗典禮，每年元旦也在南、北兩地擴大舉行，相信此一錨鏈精神，固若磐石；忠義軍風，永遠薪火相傳。

此外，校友會也特別實施保密宣導，要求校友們不談論公務、不進行商業與傳教等事宜，在熱烈、溫馨的氣氛中，共同祝福母校校運昌隆，迎接新一年的到來。

活動最後在全體出席校友高唱《海軍軍歌》、《我們是一群弟兄》歌聲中，畫下圓滿句點。

海軍軍官學校校友會17日舉辦《薪火相傳 錨鍊精神》餐聚活動，最資深的41年班校友尼那松（左二）與最資淺的112年班校友主委（右二）一同出席，彰顯校友間傳承不變的深厚情誼。（記者孫建屏攝）

校友會會長龍李坤歡迎各年班校友代表出席盛會，傳承「錨鍊精神」與「忠義軍風」。（記者孫建屏攝）

出席活動最資深的41年班校友尼那松勉勵校友們， 共同承擔捍衛海疆任務，確保國家安全。（記者孫建屏攝）

校友會活動特別實施保密宣導，要求校友們不談論公務，維護軍事機密安全。（記者孫建屏攝）