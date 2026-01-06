【海官首建輪機智能互動教室】導入MR助教學 鍛鑄後勤堅實效能

記者林睿奕／專題報導

海軍軍官學校因應國艦國造政策，強化新型艦艇裝備維保效能與人才培育，建置海軍首座輪機智能互動教室，運用MR混合實境教學設施，建構輪機裝備3D模型，使學生能透過新穎科技，掌握艦艇引擎驅動原理及修護基本知識，有效提升輪機實務訓練量能，未來也將持續建構艦艇各項電機、輔機等模型，強化我國海軍軍官與士官專業能力，鍛鑄堅強後勤維保能量。

教學變革 3D立體直觀拆解引擎

海軍官校於去年底導入Microsoft HoloLens 2混合實境頭戴式顯示器，建立艦艇柴油引擎3D模型，透由MR混合實境教學各部機件構造與驅動原理，取代過往運用實體引擎教學模式，使學生能詳細認識引擎細部零件，有效強化教學效率與品質。

教學過程中，學生在戴上頭戴式顯示器後，便可在眼前近距離觀看引擎整體，再透過顯示器上深度感知鏡頭，只需揮手或做出特定動作，就能操控 3D 虛擬物件，有別以往使用實體引擎進行教學，需要花費較多時間進行拆裝介紹。此外，3D建模中特別導入爆炸圖的立體分解設定，使學生能夠輕鬆拆解引擎構造，認識各項零附件，顯著提升教學品質。

持續建構新模型 培育精銳新血

值得一提的是，柴油引擎3D建模中，建有裝備保養卡功能，學生除觀看零附件構造外，也可以詳細了解裝備保養程序，先期熟悉裝備維保工作。同時，輪機智能互動教室更特別針對各項機件製作3D動畫，透過動畫深度解析，使學生親眼看見主機中運轉情形，了解機件運作原理與整體引擎驅動方式，深化學生機械相關知識。

展望未來，隨著國艦國造持續推動，新一代艦艇搭配的輪機裝備也隨之更新，因此輪機智能互動教室將會針對新型的燃氣渦輪發動機、推進噴射泵等裝備建構裝備模型。另海軍艦艇不只依靠主機進行動力輸出，並將整合輔機、電機等各項裝備，以及針對海水淡化器、發電機、中央空調設備等進行建模，持續建置更加完善的教學設施，使學生均可從輪機智能互動教室中，習得所有海軍輪機知識與工作，為海軍提供優質、專業的精銳新血。

海軍官校建置輪機智能互動教室，使學生能透過MR混合實境，掌握艦艇引擎驅動原理及修護基本知識。（記者林睿奕攝）

柴油引擎3D建模中，具有裝備保養卡功能，學生除觀看零附件構造外，也可以詳細了解裝備保養程序，以先期熟悉裝備維保工作。（記者林睿奕攝）