【海官首建輪機智能互動教室】生動視覺體驗 強化查修原理認知

記者林睿奕／專訪

海軍官校建置輪機智能互動教室，透由MR混合實境進行教學，使學生能夠深度學習輪機裝備驅動原理與保養工作，有效提升學生輪機實務應用能力。輪機組教官蘇少校表示，在智能教室中，學生們透過虛擬建構的3D模型，能清楚認識各零件的外觀與功能，並熟悉裝備運轉過程與保養程序，培養輪機相關知識，有效銜接未來投身海軍輪機實務工作。

蘇教官指出，海軍各型艦艇上的輪機裝備各異，因此必須先期建構學生對於輪機機械原理的認識，而透由MR混合實境，可突破以往運用圖紙方式進行講解，親眼見到內部機構的運作景況，帶給學生生動的視覺體驗，並加深對輪機的認識，為海軍培育具備機械相關理論知識的優質軍官與士官。

海軍官校士二專學生周俊宏強調，MR混合實境的教學模式下，不只讓他深入理解輪機裝備的運作，同時也可在教學中導入故障模擬情境，練習判斷機械結構問題，並與教官共同分析如何進行檢修，藉此強化自身專業能力，進一步熟悉艦艇上各項裝備，為未來投身輪機部門做足準備。