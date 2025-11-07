海客啟航，用客語出發！ 「幼兒客語學習成果觀摩發表」

「114年度幼兒客語學習成果觀摩發表」。(台北市客家事務委員會提供)

記者王誌成／台北報導

台北市客家事務委員會將於八日在台北市客家文化主題公園舉辦「一一四年度幼兒客語學習成果觀摩發表」，邀請二十七所參與幼兒客語學習計畫的公私立幼兒園齊聚一堂。

台北市客委會表示，客家文化的樣貌相當多元，不僅存在山區與田園的耕作生活，也包含沿海與池塘的漁業文化。例如桃園新屋沿海地區的客家人，受地理環境影響，發展出融合傳統農業與海洋漁業的「農漁兼作」生活方式。

去年底推出的兒歌曲譜集，讓幼兒在歌唱中了解如「牽罟」等傳統捕魚技法，並在音樂學習中親近、認識屬於客家的海洋故事。今年成果發表則展現語言學習的自信與勇氣，也象徵客家文化面向大海、擁抱世界的精神。

活動設計以「海洋」為創意主軸，從舞台表演、闖關遊戲到靜態展示，處處可見海浪、魚群、貝殼、寶箱等童趣意象。二十七所幼兒園將輪番上台演出，孩子們穿上充滿海洋風格的服裝，詮釋與海洋相關的客語兒歌，講述客語故事，並以律動與笑聲展現一整年的學習成果。

呼應海洋主題，現場亦將設置「沙灘許願瓶」親子創作區，邀請家長與孩子一同參與闖關體驗，在遊戲、互動與笑聲中學習客語，讓客語成為家庭間溫暖的連結，成為親子生活中的日常。透過幼兒的語言學習歷程，也讓人看見—客家文化，不只在山裡，也在海上；不只在傳統裡，也在下一代的笑聲中延續前行。