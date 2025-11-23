



海巡署中部分署第三岸巡隊麗水安檢所今（23）日早上8點，接獲第四巡防區通報，海尾蚵道2名民眾落海待援，隨即派遣安檢所同仁攜帶救生救難裝備及派遣救生艇、無人機區隊馳赴現場。

海巡人員抵達海尾蚵道，經詢問報案人，確認2位民眾於海尾蚵道距岸約3公里處失足落水，海巡人員隨即會同消防及彰化救難協會人員前往救援；9時38分時，抵達現場後，1名民眾已無呼吸跟心跳，立即以擔架搬運回岸際，並送往彰化秀傳醫院急救；另持續搜索另1名落海失蹤民眾，並通報海巡隊線上艇及申請空勤總隊派遣直升機救援。

海尾蚵道民眾落海、海巡空勤消防救難協會聯合救援

中午11點，空中勤務總隊發現失蹤民眾，並吊掛至防潮門蚵道，經現場消防人員抵達實施急救後，送往童綜合醫院梧棲院區。

第三岸巡隊呼籲：民眾可透過「Go Ocean 海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時海象與風險熱區，避免進入危險海域，保障自身與救援人員安全；另民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打「118」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入教援。

