海山國小勇奪全國環境知識競賽第3名

環境知識競賽決賽學童組全國前五名。（圖：新北環保局提供）

▲環境知識競賽決賽學童組全國前五名。（圖：新北環保局提供）

新北市環保局率領代表參加環境部舉辦的「一一四年環境知識競賽決賽」，在全台環保菁英齊聚下表現亮眼。板橋區海山國小邱同學首次參賽即勇奪學童組全國第三名，為新北再添佳績。

環保局今（十八）日指出，能晉級決賽的選手皆是初賽佼佼者，除了平時積極充實環保知識，更在生活中力行綠生活，期盼將環境理念傳遞給更多市民，讓愛護環境成為日常。

邱同學分享，透過競賽深刻體認到環保不只是口號，而是落實在生活的行動。他感謝老師指導，讓自己更全面理解環保重要性，並表示未來將持續參與競賽，延續對環境的關注。

環保局指出，競賽範圍涵蓋氣候變遷、生態保育、防災教育、環境資源管理及文化保存等議題。參賽者與家人在準備過程中廣泛吸收知識、關心環境，促進教育普及，更能在日常生活中將知識化為力量，讓生活環境更美好。