海山捷運廣場人行道優化 年底完工

新北市長侯友宜昨視察土城員和社區人本通行改善情形，當地居民侯友宜表達無障礙坡道改善的非常友善。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府持續推動友善步行環境建設，市長侯友宜十七日前至捷運海山站廣場視察「土城員和社宅周邊人本環境改善工程」，此工程為改善土城暫緩重劃區及員和社宅至海山捷運站間通廊，打造舒適友善的開放廣場及安全往返捷運間步行環境，目前工程進度已逾百分之九十三點七，預計今年底完工。

市府城鄉局指出，捷運海山站每日出入人次逾四萬四千人，為土城人流最多的捷運站，過去出口廣場高低差多，對長者、孩童與行動不便者造成困擾，市府為縫合海山站一、二號出口間區域，打造約二千平方公尺開放廣場，並為促進員和社宅與周邊社區共融，重新檢視通學、通勤動線，優化捷運廣場至員和社宅之間的人行道，

城鄉局表示，此一優化工程透過人行道拓寬、鋪面整平與增設綠化，強化行走安全與舒適度，落實「以人為本」的交通理念，總經費約五千九百多萬元，其中獲國土署「提升道路品質計畫」補助經費一千六百餘萬元。

市長侯友宜視察指出，整體工程預計年底完工，此一工程不僅是基礎建設，更是社區願景的實現，透過公共空間更新，讓城市更宜居、更有活力；未來海山捷運廣場將成為土城生活舞台與社區活動核心，讓通勤族、學童及推嬰兒車的家庭，都能享有更舒適的步行體驗，展現新北推動人本環境的成果。