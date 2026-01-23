海山站驚傳「電扶梯突加速往下」所幸無人傷！ 北捷：變頻器異常

台北市 / 武廷融 綜合報導

台北捷運海山站昨(22)日下午傳出電扶梯故障，有民眾指出，當下電扶梯兩側皆站滿人，卻突然加速向下，所幸沒有造成旅客受傷。對此，台北捷運今(23)日指出，海山站2號出口4號下行電扶梯因變頻器異常，導致運行速度較快，經維修人員詳細檢修以及完整測試，確認設備安全，於23日早上開放使用。

北捷說明，22日下午海山站2號出口4號下行電扶梯因變頻器異常，導致運行速度較快，系統偵測到速度超速，自趨安全保護機制立即啟動，電扶梯停機，無旅客受傷。經維修人員詳細檢修以及完整測試，確認設備安全，於23日早上開放使用。

北捷表示，對於設備異常影響旅客，深表歉意，「該事件中的旅客，若事後有任何需要協助處理，可以直接向站務人員或來電客服中心反映。」北捷也強調，捷運車站電扶梯均具有自趨安全保護機制，一旦偵測到異常狀況，系統會立即啟動自動停止，以確保旅客安全。

