海山警全面掃蕩酒駕毒駕 查獲百件違規展現決心





為防制酒駕、毒駕與危險駕車等行為所造成的重大交通事故，新北市於1月20日起至3月5日止實施「酒(毒)駕大執法」勤務，針對聯外道路、高風險時段及地點加強取締，運用唾液快篩試劑等工具，以便迅速、準確且高效率判斷駕駛人有無毒駕行為，維護民眾生命財產安全。

海山分局指出，員警在路檢勤務時，若發現民眾有危險駕駛態樣，則可依程序要求進行唾液快篩初篩，全程錄影錄音，確保程序正義；拒絕檢測者，則重處新臺幣18萬元罰鍰、車輛移置保管及「吊銷」駕照等行政處分，請駕駛人配合員警執法。經查1月份迄今，海山分局共計查獲73件毒駕案件與33件酒駕案件，成效亮眼，展現嚴正執法的決心。

廣告 廣告

據瞭解，埔墘所員警於20日晚間11點多在板橋區光復街執行臨檢勤務，一位民眾行經路檢點時，主動告知員警後方的一部自小客車駕駛行徑飄忽不定，可能有危險駕駛疑慮；經員警將該部車輛攔停，上前關切盤查，並對駕駛葉男實施毒品唾液快篩檢測，結果呈陽性反應，當場移置保管該車，訊後依公共危險及違反道路交通管理處罰條例移送偵辦。

分局長林國民提醒，駕駛人應遵守交通安全規則，切勿酒後駕車，並遠離毒品，未來將持續採取「不定期、不定點」的密集臨檢勤務，提升取締能量，守護市民的交通安全。

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※

※【台灣好新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925(依舊愛我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多新聞推薦

● 台鐵春節連假再加開52班列車 1/23開放訂票