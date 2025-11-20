海山警分局長林國民致贈防寒手套慰勞員警

海山分局長林國民有感近期氣溫下探，特訂購一批保暖防滑並具潑水材質的「防寒手套」。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

2025年11月7日已進入立冬節氣，隨著入夜氣溫降低並伴隨飄雨，對於24小時晝夜執勤的員警，備顯辛勞。海山警分局所轄區域為板橋精華地段並為新北市政府所在地，海山警分局員警為提升機動性，執行各項勤務均以騎乘機車為主；分局長林國民有感近期冷氣團南下，同仁低溫執勤辛勞，在慰勤及集會場合，一再提醒幹部同仁注意保暖及維護健康，亦叮囑外勤主管與員警朝夕相處，應如同家人般的主動關懷員警保暖措施並留意健康狀況。

海山警分局指出，因應入冬寒冷氣候及新北歡樂耶誕城執勤所需，林國民分局長特地訂購保暖防滑並具潑水材質的「防寒手套」供海山分局同仁使用，該款手套不僅增加手部保暖禦寒且指節部分經過特殊處理，可直接觸控操作警用行動載具及手機，亦成為冬季執勤的效能裝備。

海山警分局提到，員警收到林分局長贈送的「防寒手套」時充分感受到寒冬中的暖流，並立即拆封戴上雙手，體驗手套的舒適性及操作手機載具的便利性。員警們感謝林分局長對同仁的關懷及照顧並握拳高舉手臂，表示同仁們均「不畏風寒，互相鼓勵」，持續堅守崗位、維護轄區治安、保持交通順暢及積極為民服務，守護民眾安居樂業的生活環境。