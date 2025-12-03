海山警助迷失老人返家 籲家屬申請愛心手鍊防走失





海山分局江翠派出所及文聖派出所分別接獲民眾報案，稱疑似有迷失老人於路上徘徊，故報案請求警方協助；所幸經派員到場處理，最終皆順利聯繫家屬，平安返家。江翠所副所長吳孟蒼、警員李祈彥、林孟輝獲報至新埔捷運5號出口時，見一老婦身著單薄衣物，於該處徘徊，且疑似患有失智症狀；經查詢身分，並聯繫家屬黃女到場，黃女感謝警方熱心為民服務之舉，對警方一再道謝。

而文聖所警員梁哲維、陳奕麟獲報至大同街時，發現一名年近百歲的老婦，身上無任何身分證件，遂先行將其帶返回派出所，並使用警政系統查詢；經聯繫家屬陳男，員警考量老婦年事已高，故駕駛巡邏車載送其返家，並協助攙扶上樓，深獲家屬感激。

分局長林國民表示，家中如有患失智症狀的長輩，家屬應向社會局申請「預防走失-愛心手鍊」配戴，將家中連絡方式刻印於上，當民眾或警方尋獲時才能迅速聯繫家屬；另也呼籲民眾，近日天氣早晚溫差大，家中有小孩或年邁長者外出時記得保暖，也盡量結伴外出，以避免發生意外。

