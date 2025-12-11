海山警宣導「識詐及交通安全」 守護平安耶誕城





2025新北歡樂耶誕城每個週末都有舉辦精彩活動，吸引大批民眾前來參與，轄區海山警分局於執行交通疏導及維護現場秩序的同時，也派員進行交通安全及犯罪預防宣導，使現場大小朋友能夠更加瞭解相關法規，共同守護平安耶誕城。

為有效提升外籍朋友的安全意識，海山分局於耶誕城活動期間，不定時至市民廣場及周邊路段，準備多國語言版本的宣導看板，由專業警力以淺顯易懂方式，向外籍朋友進行「識詐及交通安全」等宣導；現場也發放實用精美的宣導品，協助外籍朋友增進法律常識、提升識詐能力，特別提醒「假檢警、假投資」等常見的詐騙手法，避免因不諳法令而誤觸法網。

廣告 廣告

此外，警方也提醒耶誕城活動期間人車較多，考量周邊停車空間有限，請民眾多加利用大眾運輸工具，切勿任意違規停車，並配合各路口員警與義交的指揮疏導，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

另周末為耶誕城重頭戲「巨星演唱會」，因市府廣場需進行舞台搭建架設及環境整理清潔，主辦單位觀光旅遊局為保障民眾安全與公平性考量，週末的演唱會活動前禁止歌迷夜排佔位，呼籲民眾應配合主辦單位的場地佈置與安全指引，避免影響其他行人或民眾的權益。

更多新聞推薦

● 東北季風午後增強 迎風面水氣增