海山警治安座談會傾聽民意！ 強化聯防機制誓言打造零犯罪社區

新北市海山警分局於今天（6日）舉辦治安座談會，由分局長林國民主持，邀請轄內民意代表、里長、學校、金融機構及餐飲業者等參與，會中針對重要節日安全維護工作進行解說，期盼透過雙向溝通，結合地方凝聚力，建立緊密的警民夥伴關係。

海山警分局今舉辦治安座談會，邀請轄內民代、里長、學校、金融機構及餐飲業者等參與。（圖／翻攝畫面）

林國民表示，面對不斷翻新的詐騙手法，將持續強化與金融機構及鄰里的阻詐通報，並針對嚴查酒毒駕、城鎮韌性演習、養生館查緝情形以及護童勤務等議題進行報告。民防管制中心主任黃志祥也強調，透過整合校園安全與民防資源，致力消除治安死角，將防禦陣線延伸至社區每個角落。

林國民說，治安與交通的維護有賴於民眾的認同與參與，藉由此次座談會聽取地方心聲，並透過聯防機制降低犯罪率，讓市民切實感受到警方維護治安的用心與堅持。

海山警分局指出，因應春節連續假期即將到來，海山分局將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸為執勤重點，全力投入安維工作，展現守護家園的決心，確保轄區民眾在春節期間都能享有安心、安全的生活環境。

