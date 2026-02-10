海山警設置「機動派出所」 守護市民過好年





農曆春節即將到來，海山警分局為擴大為民服務工作，使民眾安心歡度年節，特於重要節日期間115年2月10日至2月23日，針對民眾採買年貨及人潮聚集的大遠百購物中心外設置「機動派出所」，以便利且即時受理民眾報案、提供警政工作諮詢及相關為民眾服務，營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，使民眾能確實感受到警察的便民貼心，歡度順遂及如意的春節假期。

海山警分局長林國民表示，「治安平穩、交通順暢及民眾安心」是警察工作的主軸，期藉由「社區警政」設置「機動派出所」服務據點，現場配備筆記型電腦、列印機等受理報案設備，可於現場立即受理各類案件及提供相關為民服務，使民眾節省往返派出所時間，不但展現警察親民、便民的一面，更有助於強化轄區治安、交通及為民服務工作；同時結合志工及協勤民力，進行犯罪預防「反詐騙、反毒品、防搶、防竊及防盜等」、交通安全，以及「協助維護民眾舉家外出家戶安全」等工作宣導。

廣告 廣告

「協助維護民眾舉家外出家戶安全」服務是針對上述重要節日期間，民眾可撥打「110」、派出所電話、親臨派出所或上網（新北市政府警察局資訊服務網：https://service.ntpc.gov.tw/eservice/Ac125010.action）申請設置臨時巡邏箱，警方即依民眾申請地點加強巡守，使民眾能放心出遊及返鄉團圓過年。此外，為增添新年團圓及喜慶氣氛，海山警分局特別準備防詐乖乖、娃娃包、杯蓋、反詐小夜燈、微波碗具、手提杯套及兒童積木等宣導品發放予民眾，並加強防治季節性流行性感冒疫情狀況，亦提供防疫口罩，受贈民眾均倍感窩心、溫暖及讚許「機動派出所」的優質服務。

海山警分局長林國民表示，藉由「機動派出所」的「社區警政」服務據點，宣導民眾相關犯罪預防及交通安全觀念，並提供即時的服務與關懷，拉近與民眾之間的距離，更加強轄區治安、交通及為民服務等工作，讓民眾都能安心、快樂過新年。





更多新聞推薦

● 黎智英被控違港國安法將監禁20年 賴清德：台灣與黎，和守護自由的人們站在一起