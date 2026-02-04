海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽在雲南昆明舉辦 30支隊伍千餘人參賽

▲海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽在雲南昆明精彩開賽。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】這是一場兩岸運動愛好者的盛會，30支參賽隊伍、共1000多人兩岸棒球愛好者在1月30日至2月5日，齊聚春城昆明的海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽昆明站賽事，參加棒球、籃球等項目比賽，兩岸學生以球會友、切磋球技、互相學習，也在賽是聯誼之餘增加雙方的瞭解與友誼。

活動包括1場開幕式、1場閉幕式(選手之夜)、2場拓展交流活動、N場賽事，旨在為兩岸學校和青少年體育社團搭建一個相互交流、增進友誼的平臺，打造融合體育、文化、旅遊為一體的兩岸青年交流活動。

▲兩岸青年學子藉由棒球聯誼，以球會友。

開幕式上，豐富多彩的文藝表演展現了雲南和臺灣少數民族的多彩風情，雲南省台辦主任鄧恒源致辭表示，棒球是一項凝聚團隊力量、傳遞拼搏精神的運動，更是連接兩岸的重要橋樑；希望兩岸青少年朋友在體育運動中切磋球技、相互學習，展現青春風采。

熱忱歡迎更多臺灣青年朋友來到美麗的「彩雲之南」揮灑運動激情、進行研學交流、參訪考察，深度體驗「有一種叫雲南的生活」，親身感受大陸西南邊陲蓬勃發展活力與中華優秀傳統文化魅力。

▲海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽在雲南昆明舉辦，有30支隊伍千餘人參賽。

主辦方表示，兩岸同學帶著對棒球運動的共同熱愛，帶著對交流互鑒的熱切期盼，齊聚在彩雲之南這片充滿活力的熱土，不僅是一場競技體育的盛會，更是一次青春的對話、一次心靈的交流、一次文化的共鳴。相信，通過綠茵場上的奮力拼搏和賽場外的真誠互動，兩岸學子定能加深理解，增進友誼。

希望所有同學們充分發揚「更快、更高、更強、更團結」的奧林匹克精神，賽出風格、賽出水準，展現出兩岸學子朝氣蓬勃、昂揚向上的精神風貌，用青春的熱情點燃賽場，用精湛的技藝點亮夢想！

據瞭解此次兩岸青少年體育交流活動，除開展深受青少年朋友喜愛的棒球賽外，還有兩岸籃球賽，並參觀西南聯大博物館和雲南民族村，到海埂大壩與紅嘴鷗親密互動、體驗人與自然和諧共生場景等，讓臺灣青少年朋友切身感受雲南豐富多彩的歷史人文、旅遊資源，充分領略雲南絢麗多姿的民族文化和獨特魅力，度過一段不一樣的寒假生活。（照片主辦方提供）