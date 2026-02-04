海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽昆明開打 以球會友增情誼

海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽開幕式上，兩岸選手與來賓合影，共同見證賽事啟動。(記者張翔翻攝)

記者張翔／綜合報導

為促進兩岸青年交流與體育互動，2025海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽（昆明站）於1月30日至2月5日在雲南省昆明市盛大舉行。來自海峽兩岸的30支參賽隊伍、超過1000名青少年選手齊聚春城昆明，參與棒球、籃球等項目競賽，以運動為媒介互相切磋、交流情誼，在競技中增進了解與友誼。

本次活動由海峽兩岸交流中心與北京師範大學科技集團共同主辦，雲南省相關單位協力支持，並由當地體育與教育機構承辦執行。活動採「1+1+2+N」模式規劃，打造兼具體育競技、文化交流與觀光體驗的兩岸青年交流平台。

開幕式於1月31日在昆明海埂體育訓練基地舉行，雲南省委常委李保俊、國台辦交流局局長李京文、雲南省台辦主任鄧恆源、省體育局副局長邢晉、北京師範大學科技集團董事長郭慶、中共昆明市委常委尹凌雲，以及中華台北棒球協會副理事長林華韋、秘書長林宗成等多位嘉賓及全體參賽選手出席盛事。

開幕式中安排豐富的文藝表演，展現雲南與台灣少數民族的多元文化風情，呈現兩岸文化同根同源的深厚底蘊，隨後由雲南省委常委李保俊並正式宣布「2025海峽兩岸校際體育聯盟棒球賽昆明站」開幕。

開幕式上演出豐富多彩的民族歌舞表演，為兩岸青少年交流賽事增添文化亮點。(記者張翔翻攝)

雲南省台辦主任鄧恆源在致詞時表示，棒球是一項凝聚團隊精神、展現拼搏意志的運動，也是連結兩岸情感的重要橋梁，他期盼兩岸青少年在比賽中相互學習、增進理解與互信，並歡迎更多台灣青年到雲南交流參訪，感受「有一種叫雲南的生活」，體驗祖國西南邊陲的發展活力與中華文化魅力。

北京師範大學科技集團董事長郭慶也指出，這不僅是一場體育競技盛會，更是一次青春對話與文化交流的機會，透過賽場上的奮力拼搏與場外的真誠互動，兩岸學子能加深情誼、共同書寫兩岸一家親的動人故事。他同時鼓勵選手們發揚奧林匹克精神，賽出風格與水準，展現兩岸青年的朝氣與活力。

棒球賽現場兩岸青少年選手同場較勁，透過體育交流展現友誼與拚搏精神。(記者張翔翻攝)

主辦單位表示，本次交流活動除棒球賽外，另安排兩岸籃球賽及多項文化參訪行程，包括參觀西南聯大博物館、雲南民族村，以及前往海埂大壩觀賞紅嘴鷗等活動，讓台灣青少年親身體驗雲南豐富的歷史人文與自然風貌，度過充實且難忘的寒假時光。