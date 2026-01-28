海峽兩岸青年漢唐文化冬令營 陝西金照國際滑雪場盛大開營

冬令營活動在歡快熱鬧的歌舞表演中拉開序幕，表演者身著漢唐風格服飾，在冰雪場地中擊鼓起舞，現場洋溢青春活力與歡愉氣氛。(記者張翔攝)

記者張翔／綜合報導

為深化海峽兩岸青年交流，傳承中華優秀傳統文化，海峽兩岸青年漢唐文化冬令營於27日在陝西銅川金照國際滑雪場隆重舉行，來自海峽兩岸的青年學子齊聚冰雪天地，在冬日雪景中展開一場融合文化體驗與冰雪運動的青春盛會。

青年們在雪地氣球互動活動中歡笑奔跑、熱情投入，現場氣氛輕鬆活潑，洋溢青春歡樂的冬日活力。(記者張翔攝)

活動以「雪舞青春、兩岸同心」為主題，透過滑雪體驗、漢唐文化展示與青年互動交流等多元形式，讓兩岸青年在輕鬆愉快的氛圍中增進了解、加深友誼，現場青年們在銀裝素裹的滑雪場留下充滿活力與笑容的合影，展現新世代青年的自信與朝氣。

廣告 廣告

主辦單位表示，本次冬令營不僅是一場結合滑雪體驗的體育與休閒活動，更是一個促進海峽兩岸青年情感交流的重要文化平台。透過豐富多元且充滿趣味的沉浸式體驗安排，讓青年在歡笑與互動中親身感受中華文化的深厚底蘊與獨特魅力，在冰雪之中拉近彼此距離，也為冬日增添溫馨而難忘的青春回憶。

嘉賓與青年學員於活動現場合影留念，在雪景映襯下洋溢歡笑與溫馨氣氛，為海峽兩岸青年交流留下美好回憶。(記者張翔攝)

參與活動的青年代表也分享感受，表示在冰雪運動中拉近了彼此距離，透過交流認識到文化同源、情感相通，期待未來能有更多類似活動，持續推動兩岸青年交流合作。