海峽論壇 福建恢復赴台個人遊成焦點

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大陸主辦的海峽論壇大會今天上午將在廈門登場，福建官方昨針對推進兩岸融合，宣示四方面措施，包括加快福建與金門、馬祖「小四通」（通水、通電、通氣、通橋）實施步伐，推動恢復更多閩台空中客運直航航線，支持金門共用廈門新建的翔安機場，以及恢復福建居民赴台灣本島個人遊試點。

陸委會已定調海峽論壇是大陸對台統戰平台，今年更首度禁止地方政府參加海峽論壇，台東縣長饒慶鈴雖獲陸方邀請但不得出席，也讓本屆論壇是連續第二年沒有台灣地方縣市首長與會。福建官方昨天強調，無論台海局勢如何變幻，會持續推進兩岸民間交流交往，深化兩岸各領域融合發展。

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依慣例，大陸全國政協主席王滬寧可望出席今早大會，並於大會開始前，會見率團的國民黨副主席張榮恭等參加論壇的台灣嘉賓代表。這也是四月國共領導人會談、大陸發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」後首次海峽論壇，陸方是否會進一步推進落實「十項政策」，受到關注。

國民黨昨表示，國民黨訪團行程共計三天，成員包括大陸事務部主任張雅屏、智庫副執行長沈建億等人。張榮恭昨中午已會見福建省委書記周祖翼，張榮恭表示十八年來，海峽論壇在兩岸交流間已經建立了很有信譽的品牌，希望能夠愈擦愈亮，擴大推進兩岸和平、共同發展。

另，國民黨立委廖先翔已在十日出席海峽論壇系列活動，據目前法令，立委赴陸不需經中央政府審核批准。

福建官方昨上午召開記者會，說明本屆海峽論壇相關情況。福建省台辦副主任陳志勇指出，本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」的主題，舉辦主論壇活動以及四大板塊共五十八項系列活動，包括基層交流十五場、青年交流十五場、文化交流十四場，以及經濟交流十四場。

就福建續推動建設兩岸融合發展示範區，陳志勇提出從四方面進一步落實。一是建設共同家園，制定完善台胞台企享受同等待遇的政策舉措；二是提升經貿合作，持續探索兩岸共同市場建設路徑，放寬台資台企市場准入條件，加快「小四通」實施，支持金門共用廈門新機場等；三是推進人文交流，包括深化宗親、民間信仰等領域交流；四是深化全域融合，推進廈金、福馬「同城生活圈」建設，加大平潭綜合實驗區開放發展的支持力度。

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