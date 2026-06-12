海峽論壇＝「統戰平台」？民進黨怕甚麼？／何溢誠

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何溢誠（臺灣青年聯合會理事長）

第18屆「海峽論壇」將於13日在福建舉辦，國民黨將由副主席張榮恭率團與會。陸委會依舊老調重彈、三令五申，4日宣佈，禁止中央機關與地方政府人員參與海峽論壇相關活動。新北市長侯友宜5日對此表示，兩岸的交流應「多一點善意、少一點敵意」，讓彼此多瞭解，交流才有意義。

民進黨執政以來，動則扣上統戰紅帽，抵制兩岸最大型民間交流活動「海峽論壇」業已行之有年，乃是「逢中必反」的典型政治對抗操作；但，總是事與願違，除黨公職人員礙於「綠色恐怖」不便前往外，由於閩台地緣相近、五緣相親，福建又是兩岸融合發展、共同家園，先行先試示範區，惠台政策琳瑯滿目，所以各類民間團體、青年組織、社區鄰里、宮廟系統，西進共襄盛舉，浩浩蕩蕩，有如過江之鯽。

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過去陸委會對地方官員去「海峽論壇」，頂多是「不建議」、「軟性勸阻」。今年直接寫進政策，申請的一概不批，連在台灣境內舉辦相關活動都禁止。這種升級恰好證明一件事，民進黨怕的不是「統戰」，而是怕台灣人親自去看了、聽了、了解了，發現對岸不是他們描繪的那個樣子，那道精心堆砌的「抗中防火牆」就會崩裂。

陸委會用行政命令替兩岸劃出一道楚河漢界，逼所有公職在「去交流」與「被抹紅」之間選邊站，最終目的是讓交流本身變成一種政治風險，從而徹底切斷藍營地方縣市的兩岸槓桿，台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善，想去推銷蔬果等農特產品，通通被限制。

兩岸交流的本質意義，從來不是政治對壘博弈，而是同胞之間的相知相通、互利共贏，任何逆民心、違大勢的意識形態與政治禁令，終將被時代淘汰、被民意摒棄。(照片蔡叔涓攝)