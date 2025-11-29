海峽青年薈‧兩岸直播創新體驗營 閩侯縣登場

11月26日-11月30日，第十三屆海峽青年薈‧第三屆兩岸直播創新體驗營在福州市、閩侯縣舉行。本次活動以「兩岸直播，閩侯記憶」為主題，吸引了30名來自台北市的餐飲專業學生及從業者參與。

本次體驗營創新性地將直播教學與城市探訪深度融合，聯合福州兩岸合拍文化傳媒有限公司量身打造專屬直播課程。在兩岸合拍新媒體基地，專業導師團隊從腳本創作的邏輯構思、鏡頭運用的光影技巧，到流量運營的實戰策略，進行全方位、手把手的指導。系統化的培訓讓台灣青年豁然開朗，不少餐飲從業者坦言，原來餐飲直播不止於美食展示，更能成為傳遞地方文化故事的載體。

除了專業的直播課程，體驗營精心規劃的「文化+青春+閩台情緣」探訪路線，讓台灣青年在步履間切身感受閩侯縣的多元魅力與兩岸血脈相連的羈絆。踏入侯官古街，城隍廟的飛檐翹角透露著千年古香，鎮國寶塔的雄偉身姿直插雲霄，引得大家紛紛舉起鏡頭定格美好；駐足曇石山博物館，距今5000多年的文化遺址靜靜矗立，一件件文物承載著古老文明的印記，讓台灣青年直觀感受到閩侯厚重的歷史底蘊；徜徉閩都民俗園，傳統民俗文化的韻味與精湛技藝的巧思令人目不暇接，大家不時開啟直播，向螢幕另一端的網友實時傳遞這份文化驚喜；走訪福建理工大學琴南書院，林紓相關的古籍、印章等展品，更讓青年們直觀感受福州近代文脈的深厚積澱與人文魅力。

旗山湖的碧波蕩漾、三坊七巷的名人故居與台灣會館的歷史回響、煙台山歷史文化街區的中西合璧、上下杭的水鄉風情，皆成為台灣青年直播鏡頭下的精彩素材。在三坊七巷的台灣會館，兩岸同胞自古頻繁的商貿往來和文化交流史實令人動容；而一路探訪的文化點位中流淌的閩地文脈，更讓大家深刻體悟融入血脈的情感共鳴與根深蒂固的文化基因。青年們在直播中動情傾述，福州市的美景令人沉醉，市民的熱情讓人溫暖，這裡的一切都讓他們流連忘返，更對兩岸融合發展充滿了無限期待。

據了解，本次體驗營旨在以直播這一青年喜聞樂見的形式，搭建兩岸青年交流合作的堅實橋梁，助力台灣青年深入了解閩侯的歷史文化、產業活力與城市魅力。參與青年紛紛表示，此次旅程不僅收穫了扎實的直播技能，更深切感受到閩侯的發展潛力和閩台不可分割的文化淵源，未來希望能來閩侯創業就業，深耕兩岸文旅、餐飲融合領域。5天的時光轉瞬即逝，直播鏡頭不僅記錄兩岸青年的歡笑與成長，更傳遞著閩侯的城市溫度與閩台深情。這場以直播為媒的創新體驗，讓「閩侯記憶」成為兩岸青年共同的美好珍藏，更為兩岸交流合作注入蓬勃的青春活力。