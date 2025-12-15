海巡中部分署龍鳳安檢所 守護海洋助海龜返家

記者黃清衛／綜合報導

苗栗漁民日前出海作業時，起網意外混獲兩隻活力滿滿的欖蠵龜，漁船返港後第一時間通報海巡署中部分署第三岸巡隊龍鳳安檢所，並妥慎安置於安檢所照護、補充水分並持續觀察其生理動態；經中華鯨豚協會派員到場檢視，兩隻海龜狀況良好，完成專業標記後會同安檢所隊員協力護送回到大海的懷抱。

海巡署中部分署表示，這次任務不是一個單位所能完成，而是漁民、專業團隊與海巡隊員攜手合作的成果。每一次獲得即時通報、每一次順利野放保育類動物，都是守護海洋的一小步，也是人人皆能守護海洋、愛護地球的具體實踐。

廣告 廣告

海巡中部分署第三岸巡隊龍鳳安檢所與漁民、專業團隊攜手合作，助海龜回到大海的懷抱。(海巡署中部分署提供)

海巡中部分署第三岸巡隊龍鳳安檢所與漁民、專業團隊攜手合作，助海龜回到大海的懷抱。(海巡署中部分署提供)