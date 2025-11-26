海巡中部分署「Team Taiwan」勇奪政府服務獎

行政院國家發展委員會21日公布第8屆「政府服務獎」得獎名單，海洋委員會海巡署中部分署以「打造海峽風電 Team Taiwan - 守護風場、海纜安全，共創淨零美好家園」為主題參加社會創新共融獎項，成功奪下這項被譽為公部門「金馬獎」的最高榮譽，也是組織改造後，首度入圍並獲獎的單位。

海巡署中部分署耗時10月，勇奪 政府服務獎，這也是海委會組改後首例。（圖／海巡署提供）

為了這次評選，中部分署自113年12月起至114年10月，展開長達10個月的籌備工作。全體同仁進入備戰狀態，把評鑑當作軍事演習般執行。期間歷經多次專案會議研商，團隊敦請專家學者蒞臨指導，並對外拜會請益，內部更實施相關分組訓練及全兵力預校。每一個環節、每一項數據都必須精準到位。

在實地訪視評鑑中，評審委員看到的不是漂亮的簡報，而是紮實的勤務紀律與捍衛淨零家園的決心。中部分署以紮實的服務績效與創新作為，獲得評審委員高度肯定，最終雀屏中選。中部分署表示，本次獲獎是全體同仁展現高度團隊凝聚力的成果，最終在全台144個參獎機關的激烈競爭中，脫穎而出。

這項被譽為公部門「金馬獎」的最高榮譽，也是海洋委員會暨所屬機關在組織改造後，首度入圍並獲獎的單位。（圖／海巡署提供）

中部分署表示，未來將持續秉持創新與服務的精神，把這份肯定化為持續進步的動力，致力成為守護藍色國土最堅實的後盾，不負國人期待。對於海巡弟兄來說，獎盃會進櫥窗，但任務永遠在海上，他們將持續確保台灣的綠能心臟在風浪中依然穩健跳動。

