海巡之友情義相挺 全台各地慰勉第一線海巡人員

cnews204260105a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

中國於去年12月29日至31日，進行針對性軍事演練，而我國海巡人員，第一時間全面到位，在高度警戒狀態下，長時間投入海域監控及戒備應處。海巡之友總會表示，海巡人員不分晝夜、不懼風浪，堅守崗位，肩負起守護國家安全與國人日常的重要責任。迅速整合民間支持力量後，趕往基隆、台北港、基隆、淡水、新竹、蘇澳、台中、布袋、高雄、花蓮、金門、馬祖等，全台各海巡單位一一加油加氣，用行動向第一線海巡人員，表達支持與慰勉。

廣告 廣告

海巡之友總會表示，與艦隊分會及北部分會等，看見海巡人員長時間高強度執勤下，所承受的壓力與辛勞，於關鍵時刻主動挺身而出，所以迅速整合民間支持力量，包括前海委會副主委莊慶達、艦隊分會會長朱漢埕及顧問團等，風塵僕僕趕往全台各海巡單位一一加油加氣，用行動向第一線海巡人員，表達支持與慰勉。

cnews204260105a07

海巡之友艦隊分會表示，海巡人員在軍演期間，承受高度警戒與長時間勤務壓力，始終堅守崗位、毫不退縮，是守護國家安全關鍵的力量。此次走訪各地慰勉，正希望讓海巡人員知道，社會各界始終與海巡站在一起。

海洋委員會主委管碧玲，也在第一時間頒發各分署加菜金，並偕同海巡署署長張忠龍，與在海上執勤的艦長視訊慰勉。海巡署艦隊分署表示，主委及署長就任後，積極爭取預算籌建艦艇能量，改善海上執勤人員的福利待遇，連家屬都深有所感，紛紛留言力挺。艦隊分署始終堅信，「團結、責任、榮譽」才是海巡的真相，唯有全民團結一心，才能讓守護海疆的力量，持續穩固向前。

cnews204260106a06

照片來源：海巡署提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

瓦解金源 刑事局偵破竹聯幫詐欺集團逮22人

加強車站維安巡守 移工被盤查想落跑原來已失聯

【文章轉載請註明出處】