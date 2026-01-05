海巡之友「情義相挺」慰勉第一線海巡人員 呼籲各界團結一心支持海巡

中共二○二五年十二月廿九至卅一日針對性軍事演練，海巡人員第一時間全面到位，在高度警戒狀態下，長時間投入海域監控及戒備應處；不分晝夜、不懼風浪，堅守崗位，肩負起守護國家安全與國人日常的重要責任。

海巡之友總會、艦隊分會及北部分會看見海巡人員長時間高強度執勤下所承受的壓力與辛勞，於關鍵時刻主動挺身而出，迅速整合民間支持力量，包括前海委會莊慶達副主委、艦隊分會朱漢埕會長、白副會長、執行長及顧問團，更風塵僕僕趕往基隆、台北港、基隆、淡水、新竹、蘇澳、台中、布袋、高雄、花蓮、金門、馬祖等全台各海巡單位一一加油加氣，用行動向第一線海巡同仁表達支持與慰勉。

海巡之友艦隊分會今(五)日表示，海巡人員在軍演期間承受高度警戒與長時間勤務壓力，始終堅守崗位、毫不退縮，是守護國家安全關鍵的力量，這次走訪各地慰勉，正希望讓海巡同仁知道，社會各界始終與海巡站在一起。海巡同仁感謝海巡之友長期以來對海巡的關懷與支持，並在關鍵時刻以實際行動成為同仁的後盾。

另海委會主委管碧玲第一時間就頒發各分署加菜金，並偕同海巡署張署長與在海上執勤的艦長視訊慰勉，眾志成城，管主委及張署長就任後積極爭取預算籌建艦艇能量，改善海上執勤同仁福利待遇，連家屬都深有所感，紛紛留言力挺，艦隊分署始終堅信，「團結、責任、榮譽」才是海巡的真相，唯有全民團結一心，才能讓守護海疆的力量持續穩固向前！