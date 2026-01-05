海巡之友「情義相挺」 慰勉第一線海巡人員

記者吳典叡／綜合報導

近期中共軍演頻擾臺灣周邊海域，海巡不分晝夜捍衛主權；為感謝海巡人員長期在海域執法、海事服務及救生救難等任務的付出與辛勞，海巡之友總會等人整合民間支持力量，分別前往全臺各海巡單位以行動表達支持與慰勉，也呼籲各界團結一心支持海巡。

由於中共去年12月29至31日舉行軍演，海巡人員第一時間全面到位，在高度警戒狀態下，投入海域監控及戒備應處。包括海巡之友總會、艦隊分會及北部分會看見海巡人員的辛勞，迅速整合民間支持力量，包括前海委會副主委莊慶達、艦隊分會會長朱漢埕等，分別前往基隆、臺北港、基隆、淡水、新竹、蘇澳、臺中、布袋、高雄、花蓮、金門、馬祖等全臺各海巡單位，以行動向第一線海巡人員表達支持與慰勉。

海巡之友艦隊分會表示，海巡人員在軍演期間承受高度警戒與長時間勤務壓力，始終堅守崗位、毫不退縮，是守護國家安全關鍵的力量，此次走訪各地慰勉，正希望讓海巡人員知道，社會各界始終與海巡站在一起。海巡人員感謝海巡之友長期以來對海巡的關懷與支持，並在關鍵時刻以實際行動成為同仁的後盾。

海巡之友艦隊分會至澳底海巡隊慰勉海巡人員。（海巡署艦隊分署提供）

海巡之友艦隊分會至南部地區機動海巡隊慰勉海巡人員。（海巡署艦隊分署提供）

海巡之友總會艦隊分會至布袋海巡隊慰勉海巡人員。（海巡署艦隊分署提供）

海巡之友艦隊分會至金門海巡隊慰勉海巡人員。（海巡署艦隊分署提供）

海巡之友艦隊分會至蘇澳海巡隊慰勉海巡人員。（海巡署艦隊分署提供）