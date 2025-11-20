海巡人道救援中國失火漁船 管碧玲：基於人道必須援救

海巡署新竹艦日前在中國進行「聯合戰備警巡」期間發現一艘中國籍漁船失火，新竹艦第一時間趕赴救援，成功協助中國船員逃生。海委會主委管碧玲今天(20日)對此表示，即使兩岸對峙、中國不斷騷擾台灣周邊海域，但對海巡署來說，人道救援歸人道救援，該執法時也不會手軟，「一碼歸一碼」。

海洋委員會海巡署日前指出，中國假「聯合戰備警巡」之名騷擾台灣周邊空、海域，海巡署陸續偵獲中國漁船接近我國西北海域，新竹艦15日執行海域巡護任務時，接獲中國籍漁船於台北港西北方28浬(限制水域外1.8浬)失火求救，新竹艦於第一時間趕赴救援，成功協助15名中國籍船員安全撤離。

立法院內政委員會20日邀請海委會進行業務報告。海委會主委管碧玲受訪時，針對新竹艦成功協助中國籍船員逃生一事表示，基於人道與海上安全，台灣必須這麼做。她也強調，人道救援歸人道救援，該執法時，我方也沒有手軟。管碧玲說：『(原音)兩岸對峙的部分，我們心裡恨得牙癢癢，不應該這樣消耗我們的量能，不斷進入禁制水域騷擾我們，這部分我們就是嚴厲譴責。但我們心知肚明，一碼歸一碼，人道救援的部分，你要我不去救，我也做不到，這一點我希望我們大家都有共同的價值觀。』

另外，有媒體報導指出，近年中共海上實力劇增，共艦屢越海峽中線，考量海巡艦艇人力不足，海委會日前修訂「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」等法規，增派警力登艦，近日向立法院查照。

海委會在書面報告中指出，因應海巡署艦隊分署執行行政院核定之各項艦船艇籌建計畫，配合交船期程，陳報行政院請增艦隊分署2025年海勤人力預算員額，獲行政院同意核增276員。同時，行政院也核定增加艦隊分署海勤編制員額77員、提升4,000噸級巡防艦輪機長職務列等及增列艦長等7類巡防艦上職務得由官階相當之警察人員派任，有助於海巡任務遂行並提升用人彈性。

管碧玲受訪時也說明，因應警職與文職待遇不同，例如擔任署長或艦長，責任變重，卻會失去警職身分，因此修編制表是要把不合理的部分做調整，讓以文職身分任職的人員恢復他們警職的身分，這與兩岸情勢並不相干。