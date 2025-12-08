海巡今年三大通訊標案 分別被中華電信和遠傳拿下

海巡署已規劃在軍艦上、或者偏遠地點裝置低軌衛星通訊，該標案由中華電信拿下。（圖片來源／海巡署官網）

海巡署為了更新設備，今年（2025）以來有三大電信、通訊的標案，分別是低軌衛星、電信服務和網路電話系統與電話交換機系統更新，成為中華電信、遠傳、台灣大（台灣固網）競爭的標的，但最後被中華電信和遠傳得標，台固在其中兩項鎩羽而歸。

今年4月，海巡署公告「海巡網路電話系統與電話交換機系統汰換計畫」標案，金額3.94億元，最後由遠傳電信下面系統整合分公司得標，是以最有利標得標。主要內容是網路電話系統、電話交換機系統、線路拉設、電信網路建置與維護。

遠傳與中華電信，搶到海巡今年主要通訊標案

9月份，海巡要招標5598萬元的低軌衛星寬頻系統設備及服務採購案，共有中華電信、台灣固網和隴華電子投標，最後由中華電信得標。

值得一提的是，目前國際貨輪、遊艇上大都裝置的是馬斯克的星鏈（Starlink），但因為馬斯克與中國的關係微妙，政府的態度趨於保守，而中華電信在今年6月取得政府核可的OneWeb低軌衛星固定通信商用許可，成為國內首家獲得此許可的業者。

OneWeb是英法合資歐洲商，背後是法國航太大廠空中巴士支援，目前在軌道上已有900顆低軌衛星，還在持續增加當中，也就是說，海巡署可能是國內第一個採用歐洲OneWeb低軌衛星的單位。

中華電信代理OneWeb，因此拿到好幾個低軌衛星標案

中華電信因為代理OneWeb，也拿下了消防署的低軌衛星通訊案，金額7百多萬元雖然不算多，但已是電信業者跑的最快的一家。

取得低軌衛星服務是近年政府各單位都積極建置的基礎建設，主要是離島通訊與海纜被切斷的風險問題，以越南為例，已逐漸開放星鏈的服務，仍是以離島為主。科技部也撥預算研發低軌衛星設備，以及太空中心的發展計劃，未來當然希望海巡船艦上都跟台灣自主的低軌衛星連線。

再來就是10月份的2026年電信服務標案，預算金額5521萬元，中華電信得標，決標金額4085.8萬元，本案屬於限制性標案，採最低標得標，這樣算下來，中華電信今年從海巡署的通訊標案金額也有1億元（未計入海纜）。此外，年底還有一個比較小的通訊相關標案，僅5百多萬的115年至117年海巡廣域網路電信服務，得標的是新世紀資通股份有限公司，決標金額512.6萬元。

