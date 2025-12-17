海巡今年查獲近1.4萬公斤毒品 換算可供4百萬人吸食創新高

查緝人員以時速178公里，在西濱快速道路桃園觀音路段追逐運毒集團成員，海巡署今年9月接獲情資，集團成員從中國以進口清潔劑為由走私毒品，當場逮捕6名成員，並且在關務署基隆關破獲貨櫃，查扣第4級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」共1523公斤，市值超過10.7億。

海巡偵防分署苗栗查緝隊副隊長徐麗娟指出，「這些原料經過溴化氨化以後，是可以製造成213萬包的毒品咖啡包，就是所謂的『喵喵』，初估它的市值可以來到10億7000萬元。」

海巡署另外還在4至7月期間，於嘉義水上、苗栗頭屋、台南安定破獲製毒工廠，查獲愷他命、俗稱喵喵的甲基卡西酮、安非他命等毒品，4案市值總計突破14億元，毒品可供413萬人吸食。

海委會主委管碧玲表示，今年共查獲13811公斤毒品，較去年成長146%，痛批製毒者毒害國人、其心可誅。

海洋委員會主委管碧玲說：「這麼殘害我們的青少年，這麼殘害我們的國民，痛心疾首，其心可誅。」

海巡署長張忠龍表示，「這仰賴檢察官的指揮偵辦還有我們各友軍單位，包括警政署還有關務署，還有其他友軍單位的偕同合作。」

海巡署則強調，將持續與警政署、關務署與各地檢方合作，希望將毒品阻絕境外，4起案件總計涉案19名犯嫌，皆依違反《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。