海巡來「海巡」了！ 鎖定招募「寶寶兵」 2週5人簽下去

台北市 / 綜合報導

最近社群平台Threads上出現各軍種招募員軍團，鎖定小朋友影片、挖掘潛力，要他們加入國軍，幽默留言爆紅，讓網友笑問「這樣也可以？」其中，華視新聞也獨家訪問到，最會「網搜海巡」的海巡招募員段兆鴻，他不只分享招募背後的辛苦和感動收穫，更透露實際超強成績，光是這兩週，就吸引招募到5個人，真的要「簽下去」。

小小嫩腿踢啊踢，好可愛的小寶寶這可能是你的視角，但在他的眼裡......，海巡招募員段兆鴻說：「海巡來海巡了，鑑定完畢，這孩子天生內建抗浪平衡系統。」在脆上爆紅瘋狂網搜海巡招募小北鼻的海巡招募員段兆鴻真的現身啦，招募留言真的太幽默，像這則就拿到3.6萬讚，一眼看出你的小孩有潛力。

廣告 廣告

海巡招募員段兆鴻說：「馬桶嗎，欸感覺也有可以發揮的地方喔。」就算是小朋友趴在馬桶上，也能現場要爸媽幫忙「簽下去」，會這麼拚因為除了他國軍各軍種上演搶人大戰，網友明明是放上身分證問：可以對我說四個字嗎？陸軍招募員不是說生日快樂而是妙回「加入國軍」，連日本小朋友都不放過全日文溝通馬ㄟ通，海巡的海巡功力怎麼能輸。

海巡招募員段兆鴻說：「受到海軍振軒士官長的啟發，因為他本來的留言就會讓大家覺得，喔，怎麼這樣也可以，(那陣子太太)要生小孩二寶剛好要出生了，那我那時候在醫院，腦袋裡的想法真的太多了，就會一直想要回，停不下來，一直想要海巡一直想要海巡，又要顧老婆，又要『海巡』，其實真的滿累的。」

肩負號召青年，加入海巡、國軍任務，24小時海巡任務不能停，還真的做出成績，海巡招募員段兆鴻說：「我手上目前掌握大概有4、5個，是目前在這兩個禮拜裡面，就已經確定想要加入，有一個網友他就留言說，最美的風景就是看到海巡，在黑暗中守護我們的台灣，我是覺得很溫暖。」

招募員不只在現實觸角更深入網路世界找人才，掀起話題之餘也確實讓招募更打中人心。

原始連結







更多華視新聞報導

要的就是你！ 國軍招募「寶寶兵」 幽默回文網笑翻

二手車門藏1999年嬰兒照 Threads尋人「只花2小時」

葛如鈞Threads疑「用AI回覆留言」 網貼「鄭麗文照」竟回「無法辨識」

