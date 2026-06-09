海巡偏袒日菲？管碧玲大戰趙少康喊：侵犯主權無差別迎戰

日菲劃界經濟專屬海域（EEZ）恐侵犯台灣主權、漁權，賴政府卻表示「肯定、歡迎」，大陸海警則展開台灣東部海域執法行動，海巡署反而強硬驅離陸船，引發爭議，海委會主委管碧玲發文與資深媒體人趙少康互槓。

海委會主委管碧玲。（圖／翻攝管碧玲臉書）

趙少康臉書8日發文批：「昨天在國家海洋日活動上，海委會主委管碧玲說了一句話：『海巡在，主權就在。』我聽完之後真的覺得很好笑，因為這句話說白了，根本就是廢話。…當日本與菲律賓片面啟動專屬經濟區談判，影響漁民權益時，從賴清德、卓榮泰到各部會，沒人敢出聲。但同一時間，大陸4艘船艦進入台灣東部海域，民進黨政府立刻精神抖擻、強硬回應，彷彿只有這種場景，才會『突然醒來』。同樣都是主權問題，為什麼面對不同對象，態度卻差這麼多？…面對日本、菲律賓侵害我們權益的時候，賴清德、卓榮泰能閃就閃、能躲就躲，一比較才知道，原來民進黨可以這麼軟弱。…就像台獨一樣，選舉時喊得震天響，把它當成選票提款機，結果民進黨都執政多久了，也沒看到誰敢真的宣布台獨。說穿了，很多時候民進黨就只是耍嘴皮子，真正碰到問題時，根本拿不出辦法。海水退了，就知道誰沒穿褲子。」

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趙少康臉書8日發文。（圖／翻攝趙少康臉書）

管碧玲臉書8日則發文：「看到一些圖卡，所以再重申一次！不必懷疑喔！海巡護漁不打折，捍衛海疆不退縮！海巡已經向人民宣告：我們維護自由航行，但是侵犯主權的，一概驅離！沒錯，地球上任何國家都一樣！侵犯我主權的，一概驅離！實際作為大家有目共睹，風裡來，浪裡去，海巡都在！海巡在，主權就在！海巡在，主權就在！目前就只有中國在侵犯，完全不是海巡偏袒哪一國！」

趙少康臉書9日中午則發文：「昨天我在臉書批評賴清德政府面對日菲漁權協議爭議毫無作為，果然不出所料，直接打到賴清德的痛處。昨晚，海委會主委管碧玲特別分享一篇基層海巡人員的臉書文章，洋洋灑灑講了很多第一線同仁的辛勞與付出。但我要先講清楚，我從頭到尾都沒有否定過基層的努力。我一直認為，真正辛苦的就是那些在第一線的基層人員。所有工作是他們在做，所有壓力也是他們在扛。我整篇文章就是在檢討賴清德政府高層的作為，沒有一句話在責怪基層。」

趙少康臉書9日發文。（圖／翻攝趙少康臉書）

趙少康指出：「然後，我們看到去年立法院通過《警察人員人事條例》修法，希望提高警消、海巡等基層執法人員的保障，民進黨不但不支持，甚至還聲請釋憲。平常滿口基層、尊重基層，真正要照顧基層權益的時候卻百般阻撓，現在還有臉拿基層出來說嘴？真的是將帥無能，累死三軍。」

趙少康強調：「基層的責任，是執行任務；高層的責任，是做出正確決策。所以我們常說：『只有打敗的將軍，沒有打敗的兵。』既然日菲談判的經濟海域跟台灣高度重疊，台灣卻被兩國無視，上不了談判桌，如果不是大陸出手，賴政府還在額手稱慶，官員顢頇的程度簡直無法想像。結果看看賴清德政府做了什麼？賴清德有出來說話嗎？卓榮泰有出來表態嗎？不出來講話就算了，外交部還表示對日菲談判『樂觀其成』。真的是唾面自乾，丟臉丟到家了。如果賴清德政府覺得自己在這件事情上做得很好，那就大方說清楚。到底做了哪些具體交涉？提出哪些抗議？爭取了哪些權益？讓大家看看。不然就不要把基層拿出來當擋箭牌。自己無能，也不要把基層的辛苦當成你賴清德政府的遮羞布。」

管碧玲臉書9日下午再發文：「支持海巡基層的方法，就是一致對外，譴責中國對我主權的侵犯！支持海巡基層的辛苦，就是秉持國際法，強烈捍衛：『海巡在，主權就在』！支持海巡基層的辛苦，就是正視海巡第一時間就對外宣稱：『維護自由航行，但是侵犯主權一概驅離』！沒有不敢面對哪一國、哪兩國！而是，敵我分明，侵犯主權的，無差別迎戰！所以，支持海巡基層的，一定不會說『海巡在，主權就在』是廢話！敬請輿論人物：海巡在海上搏命，句句話但請深思熟慮！」

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